«Разочарование, но не катастрофа». Три негативных и два положительных последствия для Украины от очередного всплеска дипломатии Трампа

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Зеленський не отримав від Трампа Томагавки на тлі можливої зустрічі президента США з Путіним /Getty Images

Президент США Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского у Западного крыла Белого дома 17 октября 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Фото Getty Images

После достижения прекращения огня в секторе Газа президент США Дональд Трамп снова сфокусировался на попытке прекратить российско-украинскую войну. Каковы последствия очередного всплеска дипломатии?

За последние несколько дней президент США Дональд Трамп успел поговорить с главой РФ Владимиром Путиным и договориться с ним о потенциальной встрече в Будапеште. А после этого встретиться в Белом доме с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским.

В напряженной атмосфере Трамп отказал в предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk, а в обсуждении снова звучала тема территориальных уступок со стороны Киева.

Несмотря на это, встреча Трампа и Зеленского «не была столь мрачной, как сообщалось», сказал Politico неназванный европейский дипломат. Встреча была для украинцев «пустой, но не катастрофой», украинская делегация стала жертвой «неудачного тайминга и завышенных ожиданий», добавили два республиканских эксперта по внешней политике, непосредственно знающих о ходе встречи.

Каковы последствия последних дней дипломатии для Украины? Forbes Ukraine выделил три отрицательных и два положительных.

