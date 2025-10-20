После достижения прекращения огня в секторе Газа президент США Дональд Трамп снова сфокусировался на попытке прекратить российско-украинскую войну. Каковы последствия очередного всплеска дипломатии?

За последние несколько дней президент США Дональд Трамп успел поговорить с главой РФ Владимиром Путиным и договориться с ним о потенциальной встрече в Будапеште. А после этого встретиться в Белом доме с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским.

В напряженной атмосфере Трамп отказал в предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk, а в обсуждении снова звучала тема территориальных уступок со стороны Киева.

Несмотря на это, встреча Трампа и Зеленского «не была столь мрачной, как сообщалось», сказал Politico неназванный европейский дипломат. Встреча была для украинцев «пустой, но не катастрофой», украинская делегация стала жертвой «неудачного тайминга и завышенных ожиданий», добавили два республиканских эксперта по внешней политике, непосредственно знающих о ходе встречи.

Каковы последствия последних дней дипломатии для Украины? Forbes Ukraine выделил три отрицательных и два положительных.