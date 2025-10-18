Президент США Дональд Трамп не погодився надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, заявивши, що ці «небезпечні» системи можуть загострити війну. Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі завершилася без нових обіцянок підтримки. Про це пишуть FT та Axios з посиланням на обізнані з результатами переговорів джерела.

Деталі

Зустріч Трампа та Зеленського, яка тривала близько 2,5 годин, була «важкою» і завершилася без конкретних домовленостей. Один із співрозмовників Axios охарактеризував переговори як «непросту зустріч», інше – як «погану». «Ніхто не підвищував голос, але Трамп був дуже жорстким», – розповіло джерело.

За даними Axios, українська сторона очікувала нових зобов’язань щодо озброєння, однак Трамп дав зрозуміти, що зараз пріоритетом для нього є дипломатія, а не ескалація. За його словами, надання Tomahawk «може зашкодити мирним зусиллям».

Трамп заявив, що пропозиція США передбачає завершення війни із «заморожуванням» лінії фронту, що, безумовно, є складним варіантом для України. «Потрібно зупинитися там, де сторони перебувають зараз. Нехай кожна з них оголосить про свою перемогу, а історія розставить усе на свої місця», – написав він на своїй платформі Truth Social після переговорів.

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Фото: Офіс президента Володимир Зеленський та Дональд Трамп відповідають на запитання журналістів. Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Зміна риторики відбулася наступного дня після телефонної розмови Трампа з Путіним, під час якої вони домовилися про проведення зустрічі в Будапешті.

Попри відмову, Зеленський заявив, що тема ракет залишатиметься на порядку денному. «Ми вирішили, що поки не будемо публічно говорити про ракети, оскільки США не хочуть ескалації», – пояснив Зеленський журналістам після зустрічі з Трампом.

На запитання, чи зберігає він оптимізм щодо передачі Tomahawk, президент відповів: «Я реаліст».

Під час переговорів лідери також обговорили потребу України в додаткових системах ППО, результати дзвінка Трампа Путіну та можливі гарантії безпеки у разі мирної угоди.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський перед переговорами у Білому домі. Вашингтон, 17 жовтня 2025 року. Фото: Офіс президента Дональд Трамп відповідає на питання журналістів після завершення зустрічі з Володимиром Зеленським. Фото: Getty Smages Попередній слайд Наступний слайд

Трамп у дописі в Truth Social назвав зустріч «дружньою» та закликав Київ і Москву «припинити вбивства й укласти угоду».

Зеленський у соціальних мережах повідомив, що результат зустрічі «може реально наблизити завершення цієї війни».

Одразу після переговорів президент України провів заплановану нараду з європейськими лідерами, зокрема головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генсеком НАТО Марком Рютте.

Контекст

Володимир Зеленський вважає, що ракети Tomahawk допомогли б ЗСУ точніше бити по віддалених військових і енергетичних об’єктах РФ, змушуючи Путіна сісти за стіл переговорів. За його словами, Москва «боїться» цих ракет через їхню потенційну комбінацію з українськими дронами дальньої дії.

Кремль різко відреагував на можливі поставки Tomahawk, назвавши їх ескалацією конфлікту. Путін заявив, що такі дії «знищать» відносини між Москвою та Вашингтоном.

Після телефонної розмови з Путіним 16 жовтня Трамп заявив, що ракети Tomahawk необхідні для забезпечення обороноздатності США. «Нам теж потрібні Tomahawk. […] Я не знаю, що ми можемо з цим вдіяти», – сказав Трамп. Він розповів, що Путін під час розмови переконував його не направляти ракети Києву. «Ніхто не хоче, щоб по них стріляли Tomahawk», – додав Трамп.