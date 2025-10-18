Підписка від 49 грн
Трамп відмовив Зеленському у ракетах Tomahawk і запропонував «заморозити» війну. Що відомо про переговори у Білому домі

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Дональд Трамп і Володимир Зеленський на порозі Білого дому. Вашингтон, 17 жовтня 2025 року /Getty Images

Дональд Трамп і Володимир Зеленський на порозі Білого дому. Вашингтон, 17 жовтня 2025 року Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп не погодився надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, заявивши, що ці «небезпечні» системи можуть загострити війну. Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі завершилася без нових обіцянок підтримки. Про це пишуть FT та Axios з посиланням на обізнані з результатами переговорів джерела.

  • Зустріч Трампа та Зеленського, яка тривала близько 2,5 годин, була «важкою» і завершилася без конкретних домовленостей. Один із співрозмовників Axios охарактеризував переговори як «непросту зустріч», інше – як «погану». «Ніхто не підвищував голос, але Трамп був дуже жорстким», – розповіло джерело.
  • За даними Axios, українська сторона очікувала нових зобов’язань щодо озброєння, однак Трамп дав зрозуміти, що зараз пріоритетом для нього є дипломатія, а не ескалація. За його словами, надання Tomahawk «може зашкодити мирним зусиллям».
  • Трамп заявив, що пропозиція США передбачає завершення війни із «заморожуванням» лінії фронту, що, безумовно, є складним варіантом для України. «Потрібно зупинитися там, де сторони перебувають зараз. Нехай кожна з них оголосить про свою перемогу, а історія розставить усе на свої місця», – написав він на своїй платформі Truth Social після переговорів.
Трамп відмовив Зеленському у ракетах Tomahawk і запропонував «заморозити» війну. Що відомо про переговори у Білому домі /Фото 1

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Фото: Офіс президента

Трамп відмовив Зеленському у ракетах Tomahawk і запропонував «заморозити» війну. Що відомо про переговори у Білому домі /Фото 2

Володимир Зеленський та Дональд Трамп відповідають на запитання журналістів. Фото: Getty Images

  • Зміна риторики відбулася наступного дня після телефонної розмови Трампа з Путіним, під час якої вони домовилися про проведення зустрічі в Будапешті
  • Попри відмову, Зеленський заявив, що тема ракет залишатиметься на порядку денному. «Ми вирішили, що поки не будемо публічно говорити про ракети, оскільки США не хочуть ескалації», – пояснив Зеленський журналістам після зустрічі з Трампом.
  • На запитання, чи зберігає він оптимізм щодо передачі Tomahawk, президент відповів: «Я реаліст».
  • Під час переговорів лідери також обговорили потребу України в додаткових системах ППО, результати дзвінка Трампа Путіну та можливі гарантії безпеки у разі мирної угоди.
Трамп відмовив Зеленському у ракетах Tomahawk і запропонував «заморозити» війну. Що відомо про переговори у Білому домі /Фото 3

Дональд Трамп та Володимир Зеленський перед переговорами у Білому домі. Вашингтон, 17 жовтня 2025 року. Фото: Офіс президента

Трамп відмовив Зеленському у ракетах Tomahawk і запропонував «заморозити» війну. Що відомо про переговори у Білому домі /Фото 4

Дональд Трамп відповідає на питання журналістів після завершення зустрічі з Володимиром Зеленським. Фото: Getty Smages

  • Трамп у дописі в Truth Social назвав зустріч «дружньою» та закликав Київ і Москву «припинити вбивства й укласти угоду».
  • Зеленський у соціальних мережах повідомив, що результат зустрічі «може реально наблизити завершення цієї війни».
  • Одразу після переговорів президент України провів заплановану нараду з європейськими лідерами, зокрема головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генсеком НАТО Марком Рютте. 

Контекст

Володимир Зеленський вважає, що ракети Tomahawk допомогли б ЗСУ точніше бити по віддалених військових і енергетичних об’єктах РФ, змушуючи Путіна сісти за стіл переговорів. За його словами, Москва «боїться» цих ракет через їхню потенційну комбінацію з українськими дронами дальньої дії. 

Кремль різко відреагував на можливі поставки Tomahawk, назвавши їх ескалацією конфлікту. Путін заявив, що такі дії «знищать» відносини між Москвою та Вашингтоном.

Після телефонної розмови з Путіним 16 жовтня Трамп заявив, що ракети Tomahawk необхідні для забезпечення обороноздатності США. «Нам теж потрібні Tomahawk. […] Я не знаю, що ми можемо з цим вдіяти», – сказав Трамп. Він розповів, що Путін під час розмови переконував його не направляти ракети Києву. «Ніхто не хоче, щоб по них стріляли Tomahawk», – додав Трамп.

