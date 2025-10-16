Президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним в Угорщині. Про це Трамп повідомив після їхньої телефонної розмови 16 жовтня, зазначивши, що переговори відбудуться в Будапешті.

Деталі

Точної дати зустрічі Трамп не вказав, але уточнив, що її мета – з’ясувати, чи можливо припинити війну між Росією та Україною. Перед цим наступного тижня відбудуться консультації їхніх радників високого рівня.

Президент США оцінив чергову розмову з лідером Кремля як продуктивну та зазначив, що наступного дня обговорить її результати з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Трамп зазначив, що значну частину розмови було присвячено питанням торгівлі між США та Росією після завершення війни в Україні. Крім того, Путін привітав його з успіхами у встановленні миру на Близькому Сході.

Контекст

Телефонна розмова Трампа з Путіним відбулася напередодні його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що під час зустрічі лідери обговорять шляхи залучення Путіна до переговорів, зокрема через постачання Україні ракет Tomahawk. За даними Financial Times, США можуть передати Києву від 20 до 50 таких ракет.

Напередодні переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом Україна запропонує США співпрацю у сфері виробництва безпілотників, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Розглядається можливість спільного виготовлення українських дронів у США або Європі з подальшим експортом для потреб армії США. У Києві вважають, що таке партнерство може стати «взаємовигідним технологічним проривом»: Україна надасть свій бойовий досвід, а США отримають доступ до передових технологій у сфері безпілотних систем.