«Развод» с США – не вариант». Как Украине и Европе выжить в эпоху Дональда Трампа? Интервью с министром обороны Литвы

Сможет ли Европа не потерять США как союзника, когда новая администрация Дональда Трампа атакует трансатлантические связи? Разговор с министром обороны Литвы Довиле Шакалене в кулуарах спецвстречи YES

Возвращение Дональда Трампа к власти в США не только встревожило украинцев, но и всколыхнуло Европу.

Критическое выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции наглядно показало раскол между Вашингтоном и старым континентом. А новый американский министр обороны Пит Хегсет прямо предупредил: США будут меньше вовлечены в дела Европы и сосредоточатся на Китае.