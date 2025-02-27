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«Развод» с США – не вариант». Как Украине и Европе выжить в эпоху Дональда Трампа? Интервью с министром обороны Литвы

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

війна в Україні, Литва, допомога, ППО, зброя /Facebook/dovile.sakaliene

Довиле Шакалене, министр обороны Литвы, на специальной встрече Yalta European Strategy в Киеве 24 февраля 2025 года Фото Facebook/dovile.sakaliene

Сможет ли Европа не потерять США как союзника, когда новая администрация Дональда Трампа атакует трансатлантические связи? Разговор с министром обороны Литвы Довиле Шакалене в кулуарах спецвстречи YES

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Возвращение Дональда Трампа к власти в США не только встревожило украинцев, но и всколыхнуло Европу.

Критическое выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции наглядно показало раскол между Вашингтоном и старым континентом. А новый американский министр обороны Пит Хегсет прямо предупредил: США будут меньше вовлечены в дела Европы и сосредоточатся на Китае.

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