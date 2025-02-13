О чем договариваются Зеленский и Трамп. Forbes Ukraine определил четыре параметра возможного мира с РФ. Где не совпадают позиции США и Украины?

Дональд Трамп и его окружение сделали с десяток заявлений о завершении войны, всколыхнувших украинское инфопространство. Forbes Ukraine сопоставил четыре самых громких из них с позицией Украины
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Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел переговоры сначала с российским лидером Владимиром Путиным, а затем – с украинским президентом Владимиром Зеленским. Существует договоренность немедленно начать переговоры по завершению войны в Украине, заявил Трамп.
Продолжение может быть быстрым. В эти выходные, 14-16 февраля, на Мюнхенской конференции безопасности запланированы встречи Зеленского с вице-президентом Джей Ди Венсом и госсеком Марко Рубио. А на следующей неделе в Киеве ждут спецпредставителя Трампа Кита Келлога.
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