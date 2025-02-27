«Розлучення» із США – не варіант». Як Україні та Європі вижити в еру Дональда Трампа? Інтерв’ю з міністеркою оборони Литви

Чи зможе Європа не втратити США як союзника, коли нова адміністрація Дональда Трампа атакує трансатлантичні зв’язки? Розмова з міністеркою оборони Литви Довіле Шакалієне в кулуарах спецзустрічі YES

Повернення Дональда Трампа до влади у США не лише стривожило українців, а й сколихнуло Європу.

Критичний виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції наочно показав розкол між Вашингтоном і старим континентом. А новий американський міністр оборони Піт Гегсет прямо попередив: США будуть менше залучені до справ Європи та зосередяться на Китаї.