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«Розлучення» із США – не варіант». Як Україні та Європі вижити в еру Дональда Трампа? Інтерв’ю з міністеркою оборони Литви

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

війна в Україні, Литва, допомога, ППО, зброя /Facebook/dovile.sakaliene

Довіле Шакалієне, міністерка оборони Литви, на спеціальній зустрічі Yalta European Strategy у Києві 24 лютого 2025 року Фото Facebook/dovile.sakaliene

Чи зможе Європа не втратити США як союзника, коли нова адміністрація Дональда Трампа атакує трансатлантичні зв’язки? Розмова з міністеркою оборони Литви Довіле Шакалієне в кулуарах спецзустрічі YES

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Повернення Дональда Трампа до влади у США не лише стривожило українців, а й сколихнуло Європу.

Критичний виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції наочно показав розкол між Вашингтоном і старим континентом. А новий американський міністр оборони Піт Гегсет прямо попередив: США будуть менше залучені до справ Європи та зосередяться на Китаї.

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