«Умное урегулирование» войны в Украине и внутренние угрозы Европы. Главное из выступления вице-президента США Вэнса в Мюнхене

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг критике состояние демократии в Европе, заявил, что опасается «внутренней угрозы» Европы, а также выразил надежду на «умное урегулирование» войны между Россией и Украиной. Об этом шла речь в его выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Ключевые факты

Война в Украине. По словам Вэнса, администрация Трампа верит, что «мы можем дойти до умного урегулирования между Россией и Украиной».

По словам Вэнса, администрация Трампа верит, что «мы можем дойти до умного урегулирования между Россией и Украиной». Безопасность Европы. Вице-президент подчеркнул, что обеспокоен «внутренней безопасностью Европы». «Угроза, которая беспокоит меня больше по отношению к Европе, – это не Россия, не Китай или какой-то другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри. Отход Европы от некоторых из ее фундаментальных ценностей, ценностей, общих с Соединенными Штатами Америки».

Вице-президент подчеркнул, что обеспокоен «внутренней безопасностью Европы». «Угроза, которая беспокоит меня больше по отношению к Европе, – это не Россия, не Китай или какой-то другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри. Отход Европы от некоторых из ее фундаментальных ценностей, ценностей, общих с Соединенными Штатами Америки». Демократия . Вэнс призвал Европу «делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях, жить ими». «Я боюсь, что в Великобритании и во всей Европе свобода слова отступает», – сказал он. «Я считаю, что ваши демократии гораздо менее хрупкие, чем многие, видимо, опасаются. И я действительно верю, что если позволить вашим гражданам выражать свое мнение, они станут еще сильнее», – подчеркнул Вэнс.

. Вэнс призвал Европу «делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях, жить ими». «Я боюсь, что в Великобритании и во всей Европе свобода слова отступает», – сказал он. «Я считаю, что ваши демократии гораздо менее хрупкие, чем многие, видимо, опасаются. И я действительно верю, что если позволить вашим гражданам выражать свое мнение, они станут еще сильнее», – подчеркнул Вэнс. Главным примером «угрозы изнутри, отступления Европы от некоторых из ее основных ценностей» Вэнс назвал недавно отмененные выборы в Румынии . В декабре Верховный суд Румынии отменил президентские выборы после обвинений во вмешательстве России и постановил, что весь процесс, который должен был завершиться в эти выходные, придется провести заново.

. В декабре Верховный суд Румынии отменил президентские выборы после обвинений во вмешательстве России и постановил, что весь процесс, который должен был завершиться в эти выходные, придется провести заново. «Вы можете верить, что Россия неправильно покупает рекламу в социальных сетях, чтобы влиять на ваши выборы. Мы, конечно, так думаем. Вы можете осуждать это даже на мировой арене, но если вашу демократию можно разрушить с помощью $100 000 цифровой рекламы из иностранного государства, она была не очень сильной», – добавил он.

Миграция. По мнению Вэнса, из всех неотложных проблем, с которыми сталкиваются представленные на конференции страны, «нет ничего более актуального, чем массовая миграция».

Контекст

В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит конференция по безопасности. В ней, в частности, принимают участие делегации Украины и США. Общаясь с журналистами, президент Владимир Зеленский заявил, что США и президент Дональд Трамп не готовы говорить о членстве Украины в НАТО, потому что считают это эскалацией с россиянами. По его словам, Украине без вступления в НАТО нужна армия численностью 1,5 млн с оружием НАТО. В то же время, по мнению Зеленского, у США нет готового плана завершения войны. «Я готов в любой момент реально говорить. Мы готовы говорить обо всем: от контингента до гарантий безопасности. Мы в НАТО или НАТО у нас. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина», – сказал президент.

Зеленский должен был встретиться с Вэнсом в рамках конференции, но встречу перенесли, поскольку США нужно время для того, чтобы поработать с проектом меморандума по партнерству, который Украина доработала и передала американцам.