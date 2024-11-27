Украина – «Спарта Европы» и настоящее соглашение о безопасности. Как видит завершение войны Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины. 10 главных тезисов

Дональд Трамп обещал быстро завершить войну в Украине. Реализовать обещание должен Кит Келлог, которого новый президент США избрал спецпредставителем по Украине и РФ . Как именно Келлог хочет этого добиться?

«Вместе мы обеспечим мир посредством силы», – написал Дональд Трамп, анонсируя номинацию Кита Келлога на должность спецпредставителя по вопросам Украины и РФ. Он отметил армейскую и бизнес-карьеру своего представителя.

Келлог был генерал-лейтенантом армии США, участвовал в операции «Буря в Пустыне» и был в Пентагоне во время терактов 11 сентября 2001 года в США. В частном секторе работал в компаниях Oracle, Cubic Corporation и CACI International.

В первой администрации Трампа возглавлял аппарат Совета нацбезопасности и был советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса. Во время полномасштабной войны посещал города Изюм и Харьков и получил булаву от мэра последнего Игоря Терехова.

Есть два основных источника предложений Келлога по завершению российско-украинской войны.

Первое – план с апреля 2024 года на онлайн-платформе America First Policy Institute в соавторстве Фредом Флейцем. Львиная часть плана – критика действующей администрации Джо Байдена за то, что она не сдержала полномасштабное вторжение в Украину в 2022-м, мало и медленно помогала Украине во время войны и не имела четкой стратегии.

Второе – июльское интервью «Голосу Америки», в котором Келлог детализирует свои взгляды на прекращение войны.

США начнут политику, направленную на прекращение огня и урегулирование путем переговоров в случае победы, говорится в его плане. Какие условия это предполагает? Forbes Ukraine проанализировал два ключевых источника мнений Келлога.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и спецпредставитель по Украине Кит Келлог

«Спарта Европы»: шесть позиций по Украине

США продолжат вооружать Украину, чтобы гарантировать, что Россия не сможет продвигаться на фронте и не нападет снова после прекращения огня. Однако предстоящая помощь будет зависеть от того, согласится ли Киев на переговоры.

Вашингтон не будет просить Украину отказаться от возвращения территорий. Но она должна согласиться отказаться от силы в пользу дипломатии. Но понимать, что для возвращения территорий потребуется дипломатический прорыв, который, скорее всего, произойдет после ухода Путина с поста президента РФ. «Это не значит, что Украина сдается. Не значит, что отдает территорию. Ничего подобного», – уточнял Келлог в интервью «Голосу Америки».

США должны обеспечить Украине возможность переговоров с позиции силы. Финальное решение должно отвечать интересам Вашингтона и Киева. России укажут на последствия, которые она испытает, если не будет соблюдать условия переговоров.

Частью финального решения должна быть долгосрочная архитектура безопасности – двустороннее соглашение о безопасности Украины с США. Но не членство в НАТО. Положение о соглашении с США должно являться частью мирного договора.

Соглашение должно быть «настоящим» – ратифицированным Сенатом, как соглашения США с Южной Кореей и Тайванем, уточнял Келлог в интервью «Голосу Америки». Соглашение, которое Украина подписала с США в июне 2024-го, он называл чем-то вроде Будапештского меморандума.

Сокращения армии Украины не будет. В интервью «Голосу Америки» Келлог называл неприемлемым требование РФ на стамбульских переговорах по сокращению армии Украины. «Мы должны дать больше оружия, потому что вы не можете доверять россиянам… Я употребляю термин «сделать Украину Спартой Европы», чтобы на них больше никто не напал», – говорил он.

Украине будет тяжело принять мир без возвращения всех территорий и привлечения РФ к ответственности. Но как сказал Трамп в 2023 году: «Я хочу, чтобы все перестали умирать».

Спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог

«Кнут и пряник»: четыре позиции в отношении России

Чтобы привлечь Россию начать переговоры, нужно отложить членство Украины в НАТО на длительный период. В обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности Киева. «Возможно, в краткосрочной перспективе мы говорим Украине, что не будем поддерживать ваше вступление в НАТО, но мы даем вам двустороннее соглашение о безопасности», – объяснял он.

России можно предложить ослабление санкций. Но в обмен на соблюдение режима прекращения огня, участие в переговорах и создание демилитаризованной зоны.

Что такое демилитаризованная зона? Демилитаризованные зоны (ДМЗ) также упоминал избранный вице-президент США Джей Ди Венс и дипломат Рик Греннел, который был одним из кандидатов на должность представителя по Украине. Оба не раскрывали деталей. Самая известная ДМЗ проходит по 38 параллели, является буферной зоной между КНДР и Южной Кореей по линии прекращения боевых действий. Представляет собой прочно укрепленный пограничный барьер протяженностью 250 км и шириной 4 км. В пределах ДМЗ не размещается вооружение. Однако прилегающая территория с обеих сторон является одной из самых милитаризованных границ в мире. Читать больше Свернуть

Полностью снять санкции с РФ и нормализовать с ней отношения можно только после того, как Москва подпишет мирное соглашение, которое будет приемлемо для Украины.

Западные страны должны ввести налоги на импорт российских энергоносителей, средства от которых будут направлены на восстановление Украины.