Коли Трамп втратить терпіння та реально посилить санкції проти Росії? Чим має ризикнути Європа заради припинення російсько-української війни? Кіт Келлог дав перше інтерв’ю в Києві на 21-й конференції YES Нілу Фергюсону.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог ще півтора року тому розробив план завершення російсько-української війни для America First Policy Institute – одного з ключових аналітичних центрів у підготовці стратегії другого президентства Дональда Трампа.

За останні місяці Келлог кілька разів приїздив до України. Зокрема для адаптації свого плану до нових реалій, розповів співрозмовник Forbes Ukraine у дипломатичних колах. Своє перше інтервʼю у Києві він дав 12 вересня. Келлог лишився сам на сам на сцені з письменником та істориком Нілом Фергюсоном зі стенфордського Hoover Institution у рамках 21-ї конференції YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.