Чому у російсько-українській війні настав критичний момент? Чому доля України залежить від швидкості переозброєння Німеччини? Як в адміністрації Трампа уживаються три різних лінії зовнішньої політики? Інтерв’ю з істориком та письменником Нілом Фергюсоном під час 21-ї конференції YES
Україні критично важливо закінчити війну у 2025-му, а перемога Дональда Трампа на виборах президента США є кращим варіантом для Києва за перемогу демократки Камали Гарріс, говорив історик Hoover Istitution у Стенфорді Ніл Фергюсон рівно рік тому в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Ніл Фергюсон не соромиться висловлювати непопулярні думки та йти проти мейнстриму. За його плечима – робота у найпрестижніших університетах світу: Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Стенфорд. У роботах та 16 книжках Фергюсона часто є унікальний фокус на взаємодії економіки, політики, міжнародних справ, релігії, культури та навіть медицини. Крім академічної роботи, Фергюсон також є керуючим директором Greenmantle, консалтингової компанії з питань макроекономіки та геополітики.
