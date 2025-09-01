Политика президента США Дональда Трампа парадоксально способствует сближению геополитических соперников США, хотя это сближение остается ограниченным из-за внутренних разногласий между ключевыми участниками Шанхайской организации сотрудничества. Главные выводы с саммита ШОС в Тяньцзине от WP и Bloomberg
Китайский лидер Си Цзиньпин искусно использовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине как платформу для консолидации оппозиции американскому глобальному лидерству, отмечает WP. Собрав в Тяньцзине более 20 лидеров стран, включая президентов России и Ирана, а также премьер-министра Индии, Си фактически создал антиамериканскую коалицию без прямого упоминания США.
Си Цзиньпин стремится создать альтернативную систему международного управления, не зависящую от США и Европы, и призвал участников саммита интегрировать свои экономики и строить «упорядоченный многополярный мир».
Символическая дипломатия с дальновидными последствиями
Самым ярким моментом саммита стала встреча трех самых влиятельных лидеров Азии: главы КНР Си Цзиньпина, президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые демонстративно держались за руки перед камерами СМИ. Для Моди это был первый визит в Китай за семь лет – беспрецедентный жест сближения, несмотря на десятилетия напряженности между Дели и Пекином.
Особенно символичным оказался совместный переезд Моди и Путина в лимузине российского президента – незапланированный часовой разговор, который подчеркнул их тесные отношения, несмотря на давление Вашингтона на Дели.
Трамп как катализатор
Парадоксально, но политика Дональда Трампа стала главным фактором, объединившим геополитических соперников США. Американский президент одновременно атакует всех ключевых участников саммита:
- накладывает 50% пошлины на индийские товары – самые высокие в Азии;
- критикует Индию за покупку российской нефти;
- продолжает торговую войну против Китая;
- ужесточает санкции против России и Ирана.
«Это коалиция единомышленников против США, объединенных скорее общими образами, чем общей целью», – отмечает WP Карл Фриман, директор Института внешней политики Университета Джонса Хопкинса.
Экономическая логика преобладает над геополитикой
Несмотря на пограничные стычки и десятилетия взаимного недоверия, Китай и Индия демонстрируют прагматичное сближение, основанное на экономической взаимозависимости.
Цифры говорят сами за себя: торговый оборот между странами составил $127 млрд в 2024 году, при этом Китай остается вторым торговым партнером Индии после США. Индия импортирует из Китая на $48 млрд электроники ежегодно – критически важные компоненты для своих производственных амбиций.
Индийские миллиардеры, включая Гаутама Адани и Мукеша Амбани, тихо проводят переговоры с китайскими техногигантами. Адани встречался с руководством CATL – мирового лидера по производству батарей, а JSW Group Саджана Джиндала уже заключила соглашение с Chery Automobile для развития электромобильного направления.
Россия играет на выживание
Для Путина саммит стал возможностью продемонстрировать, что Россия не изолирована, несмотря на западные санкции. Российский лидер традиционно обвинил Запад в войне в Украине и заявил о необходимости устранения «первопричин кризиса», фактически требуя превращения Украины в вассальное государство РФ.
Моди публично поддержал «особые и привилегированные» отношения с Россией, заявив, что «с нетерпением ждет» визита Путина в Индию в декабре. Это прямой ответ на критику Трампа по поводу покупки Индией российской нефти.
Саммит предоставил Путину возможность обсудить с Си и Моди результаты его встречи с Трампом на Аляске и перспективы достижения соглашения о завершении войны в Украине.
Долгосрочные риски для США
Серьезнейшим вызовом для Америки становится не военный альянс ее соперников, а формирование альтернативной экономической экосистемы. Си Цзиньпин стремится создать альтернативную систему международного управления, не зависящую от США и Европы.
Лидер Китая продвигает создание Банка развития ШОС как противовес западным финансовым институтам, пообещал выделить $1,4 млрд кредитов межбанковскому консорциуму организации в течение следующих трех лет, а в этом году – $275 млн грантов странам-членам ШОС.
Си подчеркнул экономический вес организации: 26 стран-участниц контролируют четверть мировой экономики и 40% населения планеты. Хотя это преимущественно статистические манипуляции, символическая ценность очевидна, подчеркивают WP и Bloomberg.
Без прямого упоминания США лидер КНР осудил «менталитет холодной войны» и «практики буллинга».
Альтернативная система миропорядка
Стратегия Трампа «Америка превыше всего» парадоксально ускоряет формирование многополярного мира. Вместо изоляции соперников жесткая политика США подталкивает их к объединению.
Для американского бизнеса это означает потерю доступа к огромным рынкам и цепям снабжения. Для мировой экономики – фрагментацию на конкурирующие блоки с разными стандартами и валютами.
Китай пока не может заменить США как глобального лидера, но успешно создает альтернативную систему для тех, кто недоволен американским доминированием. И политика Трампа только ускоряет этот процесс.
