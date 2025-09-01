Политика президента США Дональда Трампа парадоксально способствует сближению геополитических соперников США, хотя это сближение остается ограниченным из-за внутренних разногласий между ключевыми участниками Шанхайской организации сотрудничества. Главные выводы с саммита ШОС в Тяньцзине от WP и Bloomberg

Китайский лидер Си Цзиньпин искусно использовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине как платформу для консолидации оппозиции американскому глобальному лидерству, отмечает WP. Собрав в Тяньцзине более 20 лидеров стран, включая президентов России и Ирана, а также премьер-министра Индии, Си фактически создал антиамериканскую коалицию без прямого упоминания США.

Си Цзиньпин стремится создать альтернативную систему международного управления, не зависящую от США и Европы, и призвал участников саммита интегрировать свои экономики и строить «упорядоченный многополярный мир».

Символическая дипломатия с дальновидными последствиями

Самым ярким моментом саммита стала встреча трех самых влиятельных лидеров Азии: главы КНР Си Цзиньпина, президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые демонстративно держались за руки перед камерами СМИ. Для Моди это был первый визит в Китай за семь лет – беспрецедентный жест сближения, несмотря на десятилетия напряженности между Дели и Пекином.

Особенно символичным оказался совместный переезд Моди и Путина в лимузине российского президента – незапланированный часовой разговор, который подчеркнул их тесные отношения, несмотря на давление Вашингтона на Дели.

Президент России Владимир Путин (л), Глава Китая Си Цзиньпин (п) и премьер-министр Индии Нарендра Моди (ц) перед началом заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Саммита 2025 года в Тяньцзине, Китай, 1 сентября 2025 года. Фото Getty Images

Трамп как катализатор

Парадоксально, но политика Дональда Трампа стала главным фактором, объединившим геополитических соперников США. Американский президент одновременно атакует всех ключевых участников саммита:

накладывает 50% пошлины на индийские товары – самые высокие в Азии;

критикует Индию за покупку российской нефти;

продолжает торговую войну против Китая;

ужесточает санкции против России и Ирана.

«Это коалиция единомышленников против США, объединенных скорее общими образами, чем общей целью», – отмечает WP Карл Фриман, директор Института внешней политики Университета Джонса Хопкинса.

Экономическая логика преобладает над геополитикой

Несмотря на пограничные стычки и десятилетия взаимного недоверия, Китай и Индия демонстрируют прагматичное сближение, основанное на экономической взаимозависимости.

Цифры говорят сами за себя: торговый оборот между странами составил $127 млрд в 2024 году, при этом Китай остается вторым торговым партнером Индии после США. Индия импортирует из Китая на $48 млрд электроники ежегодно – критически важные компоненты для своих производственных амбиций.

Индийские миллиардеры, включая Гаутама Адани и Мукеша Амбани, тихо проводят переговоры с китайскими техногигантами. Адани встречался с руководством CATL – мирового лидера по производству батарей, а JSW Group Саджана Джиндала уже заключила соглашение с Chery Automobile для развития электромобильного направления.

На этом фото из пула, распространенного госагентством РФ «Спутник», президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент России Владимир Путин, президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Кыргызстана Садыр Джапаров и президент Ирана Масуд Пезешкян позируют для группового фото во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине 1 сентября 2025 года. Фото Getty Images

Россия играет на выживание

Для Путина саммит стал возможностью продемонстрировать, что Россия не изолирована, несмотря на западные санкции. Российский лидер традиционно обвинил Запад в войне в Украине и заявил о необходимости устранения «первопричин кризиса», фактически требуя превращения Украины в вассальное государство РФ.

Моди публично поддержал «особые и привилегированные» отношения с Россией, заявив, что «с нетерпением ждет» визита Путина в Индию в декабре. Это прямой ответ на критику Трампа по поводу покупки Индией российской нефти.

Саммит предоставил Путину возможность обсудить с Си и Моди результаты его встречи с Трампом на Аляске и перспективы достижения соглашения о завершении войны в Украине.

Долгосрочные риски для США

Серьезнейшим вызовом для Америки становится не военный альянс ее соперников, а формирование альтернативной экономической экосистемы. Си Цзиньпин стремится создать альтернативную систему международного управления, не зависящую от США и Европы.

Лидер Китая продвигает создание Банка развития ШОС как противовес западным финансовым институтам, пообещал выделить $1,4 млрд кредитов межбанковскому консорциуму организации в течение следующих трех лет, а в этом году – $275 млн грантов странам-членам ШОС.

Си подчеркнул экономический вес организации: 26 стран-участниц контролируют четверть мировой экономики и 40% населения планеты. Хотя это преимущественно статистические манипуляции, символическая ценность очевидна, подчеркивают WP и Bloomberg.

Без прямого упоминания США лидер КНР осудил «менталитет холодной войны» и «практики буллинга».

Президент России Владимир Путин (л) разговаривает с премьер-министром Индии Нарендрой Моди (ц) и главой Китая Си Цзиньпином во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, 1 сентября 2025 года. Фото Getty Images

Альтернативная система миропорядка

Стратегия Трампа «Америка превыше всего» парадоксально ускоряет формирование многополярного мира. Вместо изоляции соперников жесткая политика США подталкивает их к объединению.

Для американского бизнеса это означает потерю доступа к огромным рынкам и цепям снабжения. Для мировой экономики – фрагментацию на конкурирующие блоки с разными стандартами и валютами.

Китай пока не может заменить США как глобального лидера, но успешно создает альтернативную систему для тех, кто недоволен американским доминированием. И политика Трампа только ускоряет этот процесс.