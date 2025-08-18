Прослухати матеріал
Трамп и Путин не достигли соглашения на переговорах на Аляске 15 августа, признавался сам президент США. Но они уже внесли три структурных изменения в российско-украинскую войну
Соглашения нет, заявил президент США Дональд Трамп после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, ключевым фокусом которой был поиск пути к прекращению огня в Украине. Путин же в очередной раз смог избежать усиления санкций и пошлин против России и ее торговых партнеров. Такой сценарий этой встречи аналитическое сообщество считало наиболее вероятным.
В течение прошлых выходных члены американской администрации открыто говорили, что Украине, возможно, придется уступать территории. Вечером 18 августа Трамп должен лично проговорить результаты переговоров с Путиным на встрече с президентом Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте и шестью европейскими лидерами в Белом доме.
Трамп подогревает градус заявлением, что это будет «большой день», а Зеленский может «завершить войну почти мгновенно».
Что изменила встреча Трампа с Путиным на Аляске и в какой реальности Зеленский едет с европейцами в Вашингтон? Forbes Ukraine выделил три ключевых изменения.
