Сделки нет, но мир стал другим. Три ключевых изменения, которые принесла встреча Трампа с Путиным в российско-украинскую войну

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Трамп, Путін, Аляска, переговори, мир /Getty Images

Президент США Дональд Трамп встречает лидера России Владимира Путина на авиабазе на Аляске, 15 августа 2025-го Фото Getty Images

Трамп и Путин не достигли соглашения на переговорах на Аляске 15 августа, признавался сам президент США. Но они уже внесли три структурных изменения в российско-украинскую войну

Соглашения нет, заявил президент США Дональд Трамп после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, ключевым фокусом которой был поиск пути к прекращению огня в Украине. Путин же в очередной раз смог избежать усиления санкций и пошлин против России и ее торговых партнеров. Такой сценарий этой встречи аналитическое сообщество считало наиболее вероятным.

В течение прошлых выходных члены американской администрации открыто говорили, что Украине, возможно, придется уступать территории. Вечером 18 августа Трамп должен лично проговорить результаты переговоров с Путиным на встрече с президентом Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте и шестью европейскими лидерами в Белом доме.

Трамп подогревает градус заявлением, что это будет «большой день», а Зеленский может «завершить войну почти мгновенно».

Что изменила встреча Трампа с Путиным на Аляске и в какой реальности Зеленский едет с европейцами в Вашингтон? Forbes Ukraine выделил три ключевых изменения.

