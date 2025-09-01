Політика президента США Дональда Трампа парадоксально сприяє зближенню геополітичних суперників США, хоча це зближення залишається обмеженим через внутрішні розбіжності між ключовими учасниками Шанхайської організації співробітництва. Головні висновки з саміту ШОС у Тяньцзіні від WP та Bloomberg

Китайський лідер Сі Цзіньпін майстерно використав саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні як платформу для консолідації опозиції американському глобальному лідерству, зазначає WP. Зібравши у Тяньцзіні понад 20 лідерів країн, включаючи президентів Росії та Ірану, а також премʼєр-міністра Індії, Сі фактично створив антиамериканську коаліцію без прямого згадування США.

Сі Цзіньпін прагне створити альтернативну систему міжнародного управління, що не залежить від США та Європи, й закликав учасників саміту інтегрувати свої економіки та будувати «впорядкований багатополярний світ».

Символічна дипломатія з далекосяжними наслідками

Найяскравішим моментом саміту стала зустріч трьох найвпливовіших лідерів Азії: голови КНР Сі Цзіньпіна, президента РФ Володимира Путіна та премʼєр-міністра Індії Нарендри Моді, які демонстративно трималися за руки перед камерами ЗМІ. Для Моді це був перший візит до Китаю за сім років – безпрецедентний жест зближення попри десятиліття напруженості між Делі та Пекіном.

Особливо символічним виявився спільний переїзд Моді та Путіна в лімузині російського президента – незапланована годинна розмова, яка підкреслила їхні тісні відносини попри тиск Вашингтона на Делі.

Президент Росії Володимир Путін (л), Голова Китаю Сі Цзіньпін (п) та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (ц) перед початком засідання ради глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Саміту 2025 року в Тяньцзіні, Китай, 1 вересня 2025 року. Фото Getty Images

Трамп як каталізатор

Парадоксально, але політика Дональда Трампа стала головним чинником, що обʼєднав геополітичних суперників США. Американський президент одночасно атакує всіх ключових учасників саміту:

накладає 50% мита на індійські товари – найвищі в Азії;

критикує Індію за купівлю російської нафти;

продовжує торговельну війну проти Китаю;

посилює санкції проти Росії та Ірану.

«Це коаліція однодумців проти США, обʼєднаних радше спільними образами, ніж спільною метою», – зазначає WP Карла Фріман, директор Інституту зовнішньої політики Університету Джонса Гопкінса.

Економічна логіка переважає геополітику

Попри прикордонні сутички та десятиліття взаємної недовіри, Китай та Індія демонструють прагматичне зближення, засноване на економічній взаємозалежності.

Цифри говорять самі за себе: торговельний оборот між країнами сягнув $127 млрд у 2024 році, при цьому Китай залишається другим торговельним партнером Індії після США. Індія імпортує з Китаю на $48 млрд електроніки щорічно – критично важливих компонентів для своїх виробничих амбіцій.

Індійські мільярдери, включаючи Гаутама Адані та Мукеша Амбані, тихо проводять переговори з китайськими техногігантами. Адані зустрічався з керівництвом CATL – світового лідера у виробництві батарей, а JSW Group Саджана Джіндала вже уклала угоду з Chery Automobile для розвитку електромобільного напрямку.

На цьому фото з пулу, розповсюдженого держагентством РФ «Супутник», президент Білорусі Олександр Лукашенко, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Росії Володимир Путін, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Киргизстану Садир Джапаров та президент Ірану Масуд Пезешкян позують для групового фото під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні 1 вересня 2025 року. Фото Getty Images

Росія грає на виживання

Для Путіна саміт став можливістю продемонструвати, що Росія не ізольована попри західні санкції. Російський лідер традиційно звинуватив Захід у війні в Україні та заявив про необхідність усунення «першопричин кризи», фактично вимагаючи перетворення України на васальну державу РФ.

Моді публічно підтримав «особливі та привілейовані» відносини з Росією, заявивши, що «з нетерпінням чекає» візиту Путіна до Індії в грудні. Це пряма відповідь на критику Трампа щодо купівлі Індією російської нафти.

Саміт надав Путіну можливість обговорити з Сі та Моді результати його зустрічі з Трампом на Алясці та перспективи досягнення угоди про завершення війни в Україні.

Довгострокові ризики для США

Найсерйознішим викликом для Америки стає не військовий альянс її суперників, а формування альтернативної економічної екосистеми. Сі Цзіньпін прагне створити альтернативну систему міжнародного управління, що не залежить від США та Європи.

Лідер Китаю просуває створення Банку розвитку ШОС як противагу західним фінансовим інституціям, пообіцяв виділити $1,4 млрд кредитів міжбанківському консорціуму організації протягом наступних трьох років, а цьогоріч – $275 млн грантів країнам-членам ШОС.

Сі підкреслив економічну вагу організації: 26 країн-учасниць контролюють чверть світової економіки та 40% населення планети. Хоча це переважно статистичні маніпуляції, символічна цінність очевидна, підкреслюють WP та Bloomberg.

Без прямого згадування США лідер КНР засудив «менталітет холодної війни» та «практики булінгу».

Президент Росії Володимир Путін (л) розмовляє з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді (ц) та головою Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту Шанхайської організації співробітництва, 1 вересня 2025 року. Фото Getty Images

Альтернативна система світопорядку

Стратегія Трампа «Америка понад усе» парадоксально прискорює формування багатополярного світу. Замість ізоляції суперників жорстка політика США підштовхує їх до обʼєднання.

Для американського бізнесу це означає втрату доступу до величезних ринків та ланцюгів постачання. Для світової економіки – фрагментацію на конкуруючі блоки з різними стандартами та валютами.

Китай поки не може замінити США як глобального лідера, але успішно створює альтернативну систему для тих, хто незадоволений американським домінуванням. І політика Трампа лише прискорює цей процес.