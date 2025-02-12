Трамп заявил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что договорился начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. Об этом он написал в соцсети Truth Social 12 февраля. Теперь Трамп планирует позвонить президенту Владимиру Зеленскому.

Ключевые факты

«Мы договорились работать вместе очень тесно, включая посещение государств друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды начнут переговоры немедленно, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас», – написал он.

По словам Трампа, он поручил возглавить переговоры госсекретарю США Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу.

Трамп назвал разговор «длинным и очень продуктивным». Он отметил, что вместе с президентом РФ, кроме Украины, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, тему энергетики, искусственного интеллекта и доллара.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор между Путиным и Трампом длился почти полтора часа, стороны договорились о «продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», пишет «Интерфакс».

По его словам, Путин пригласил президента США посетить Москву.

Контекст

В ноябре 2024 года The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным сразу после победы на выборах. По данным источников, Трамп призвал кремлевского лидера «не эскалировать войну».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters отметил, что его команда каждый день поддерживает связь с представителями Трампа. Он подчеркнул важность личной встречи с американским лидером перед его переговорами с Путиным, отметив, что без этого диалог будет выглядеть «как обсуждение Украины без Украины».

Трамп не исключил возможность встречи с Зеленским на этой неделе в Вашингтоне.