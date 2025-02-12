Трамп заявил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что договорился начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. Об этом он написал в соцсети Truth Social 12 февраля. Теперь Трамп планирует позвонить президенту Владимиру Зеленскому.
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Ключевые факты
- «Мы договорились работать вместе очень тесно, включая посещение государств друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды начнут переговоры немедленно, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас», – написал он.
- По словам Трампа, он поручил возглавить переговоры госсекретарю США Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу.
- Трамп назвал разговор «длинным и очень продуктивным». Он отметил, что вместе с президентом РФ, кроме Украины, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, тему энергетики, искусственного интеллекта и доллара.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор между Путиным и Трампом длился почти полтора часа, стороны договорились о «продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», пишет «Интерфакс».
- По его словам, Путин пригласил президента США посетить Москву.
Контекст
В ноябре 2024 года The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным сразу после победы на выборах. По данным источников, Трамп призвал кремлевского лидера «не эскалировать войну».
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters отметил, что его команда каждый день поддерживает связь с представителями Трампа. Он подчеркнул важность личной встречи с американским лидером перед его переговорами с Путиным, отметив, что без этого диалог будет выглядеть «как обсуждение Украины без Украины».
Трамп не исключил возможность встречи с Зеленским на этой неделе в Вашингтоне.
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