Про що домовляються Зеленський і Трамп. Forbes Ukraine визначив чотири параметри можливого миру з РФ. Де не збігаються позиції США та України?

Дональд Трамп та його оточення зробили з десяток заяв про завершення війни, які сколихнули український інфопростір. Forbes Ukraine співставив чотири найгучніші з них з позицією України

Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів перемовини спершу з російським лідером Володимиром Путіним, а потім – із українським президентом Володимиром Зеленським. Є домовленість негайно розпочати перемовини про завершення війни в Україні, заявив Трамп.

Продовження може бути швидким. Цими вихідними, 14-16 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції заплановані зустрічі Зеленського з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та держсеком Марко Рубіо. А наступного тижня у Києві чекають спецпредставника Трампа Кіта Келлога.