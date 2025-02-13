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Про що домовляються Зеленський і Трамп. Forbes Ukraine визначив чотири параметри можливого миру з РФ. Де не збігаються позиції США та України?

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

мирні перемовини, війна /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Дональд Трамп, президент США Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Дональд Трамп та його оточення зробили з десяток заяв про завершення війни, які сколихнули український інфопростір. Forbes Ukraine співставив чотири найгучніші з них з позицією України

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Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів перемовини спершу з російським лідером Володимиром Путіним, а потім – із українським президентом Володимиром Зеленським. Є домовленість негайно розпочати перемовини про завершення війни в Україні, заявив Трамп.

Продовження може бути швидким. Цими вихідними, 14-16 лютого, на Мюнхенській безпековій конференції заплановані зустрічі Зеленського з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та держсеком Марко Рубіо. А наступного тижня у Києві чекають спецпредставника Трампа Кіта Келлога.

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