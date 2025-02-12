Трамп и Зеленский провели телефонный разговор (обновляется)

Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп только что завершили разговор, сообщил советник президента по коммуникации Дмитрий Литвин, пишет «Интерфакс-Украина» 12 февраля. Подробности разговора пока неизвестны.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Спасибо за подписку
Ключевые факты
- «Только что завершился разговор президентов», – сказал Литвин журналистам.
- По его словам, Трамп и Зеленский говорили около часа.
- Перед этим Трамп разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.
Новость обновляется…
Материалы по теме
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.