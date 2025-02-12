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Трамп и Зеленский провели телефонный разговор (обновляется)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп только что завершили разговор, сообщил советник президента по коммуникации Дмитрий Литвин, пишет «Интерфакс-Украина» 12 февраля. Подробности разговора пока неизвестны.

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Ключевые факты

  • «Только что завершился разговор президентов», – сказал Литвин журналистам.
  • По его словам, Трамп и Зеленский говорили около часа.
  • Перед этим Трамп разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

Новость обновляется…

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