Европа и США договариваются о гарантиях безопасности для Украины. Будут ли они действенными? Вряд ли – без коренных изменений в самой Европе, уверен Габриелюс Ландсбергис, экс-глава МИД Литвы. «Запад должен признать, что провалился», – считает аналитик. Возможно ли исправить ситуацию?

Владимир Зеленский с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом финализируют гарантии безопасности для Украины, работа над которыми проходила последние две недели. Гарантии должны вступить в силу в день подписания мирного соглашения или прекращения огня, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Однако перспективы быстрого прекращения войны не видны. На этой неделе российский лидер Владимир Путин посетил парад в Китае и заявил, что Россия будет достигать своих максималистских целей военным путем, если не сработает дипломатия.