Європа та США домовляються щодо гарантій безпеки для України. Чи будуть вони дієвими? Навряд – без докорінних змін у самій Європі, впевнений Габріелюс Ландсбергіс, ексглава МЗС Литви. «Захід має визнати, що провалився», – вважає аналітик. Чи можливо виправити ситуацію?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Володимир Зеленський з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом фіналізують гарантії безпеки для України, робота над якими відбувалась останні два тижні. Гарантії мають вступити в силу у день підписання мирної угоди або припинення вогню, заявив президент Франції Емманюель Макрон.
Однак перспективи швидкого припинення війни не видно. Цього тижня російський лідер Володимир Путін відвідав парад у Китаї та заявив, що Росія досягатиме своїх максималістських цілей воєнним шляхом, якщо не спрацює дипломатія.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.