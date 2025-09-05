Європа та США домовляються щодо гарантій безпеки для України. Чи будуть вони дієвими? Навряд – без докорінних змін у самій Європі, впевнений Габріелюс Ландсбергіс, ексглава МЗС Литви. «Захід має визнати, що провалився», – вважає аналітик. Чи можливо виправити ситуацію?

Володимир Зеленський з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом фіналізують гарантії безпеки для України, робота над якими відбувалась останні два тижні. Гарантії мають вступити в силу у день підписання мирної угоди або припинення вогню, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Однак перспективи швидкого припинення війни не видно. Цього тижня російський лідер Володимир Путін відвідав парад у Китаї та заявив, що Росія досягатиме своїх максималістських цілей воєнним шляхом, якщо не спрацює дипломатія.