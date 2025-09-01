Європейські лідери зберуться в Парижі 4 вересня за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона для подальшого обговорення питань безпеки України. Про це пише Financial Times із посиланням на трьох дипломатів, обізнаних із планами.

Деталі

У зустрічі візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

В інтерв’ю FT Урсула фон дер Ляєн зазначила, що європейські країни розробляють «досить конкретні плани» щодо можливого розміщення військ в Україні після завершення війни. Вона наголосила, що ці заходи безпеки отримають повну підтримку США.

Фон дер Ляєн уточнила, що йдеться про багатонаціональну військову присутність за підтримки Сполучених Штатів.

«Президент Трамп запевнив, що США братимуть участь у цій підтримці. Це було чітко сказано і неодноразово підтверджено», – зазначила вона, не уточнюючи деталей американської участі.

За її словами, уже розроблена «чітка дорожня карта» цих заходів, узгоджена під час зустрічі в Білому домі.

Контекст

Під час зустрічі в Білому домі 18 серпня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорили загальні принципи можливих безпекових гарантій для України, однак конкретних угод досягнуто не було. Найчастіше згадувалася ідея залучення європейських армій та механізму, схожого на 5-ту статтю НАТО.

Гарантії безпеки для України складатимуться з двох етапів: перший – укладення мирної угоди або припинення вогню, другий – підтримка, яку нададуть США та Європа. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Зеленським у Києві 22 серпня.

Деякі іноземні ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела серед американських і європейських посадовців, оприлюднили можливі безпекові зобов’язання союзників України. Детальніше про це читайте за посиланням.