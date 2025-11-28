Переговоры о завершении войны снова заходят в тупик, а позиции Украины и России остаются противоположными. Каковы позиции Кремля и что может их изменить? Спойлер – не только санкции.

В прошлый четверг Украина получила от представителей США неприемлемый для себя план завершения войны на 28 пунктов, а через несколько дней изменила и сократила его на переговорах с США в Женеве.

Но переговоры в очередной раз зашли в тупик, по оценке The Atlantic. Владимир Зеленский настаивает, что переговоры должны стартовать от действующей линии фронта. Однако российский глава Владимир Путин настаивает на выводе украинских войск из Донбасса и работе на основе 28-пунктного плана.

Несмотря на это, на следующей неделе ожидается новый раунд дипломатии: спецпредставитель США Стив Виткофф должен прибыть в Москву, а министр армии США Дэн Дрисколл – встретиться с украинской стороной, сообщил президент США Дональд Трамп.

С каких позиций РФ зашла в новые переговоры и что может изменить ее максималистский подход? Forbes Ukraine спросил об этом профессора по российской политике в King`s College London Сэма Грина и вице-президента безопасности департамента CSIS Эмили Гардинг.