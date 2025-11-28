Forbes Digital підписка
«Цель Путина – доминировать над Украиной». Очередной раунд мирных переговоров, похоже, заходит в тупик. Какие факторы могут заставить Кремль изменить свою максималистскую позицию?

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

Переговори щодо завершення війни знову забігають у глухий кут на тлі різних позицій Путіна і Зеленського. Що змусить РФ змінити максималістську позицію? На фото – очільник Росії Володимир Путін. /Getty Images

Переговоры по завершению войны снова забегают в тупик на фоне разных позиций Путина и Зеленского. Что заставит РФ изменить максималистскую позицию? На фото – глава России Владимир Путин. Фото Getty Images

Переговоры о завершении войны снова заходят в тупик, а позиции Украины и России остаются противоположными. Каковы позиции Кремля и что может их изменить? Спойлер – не только санкции.

В прошлый четверг Украина получила от представителей США неприемлемый для себя план завершения войны на 28 пунктов, а через несколько дней изменила и сократила его на переговорах с США в Женеве.

Но переговоры в очередной раз зашли в тупик, по оценке The Atlantic. Владимир Зеленский настаивает, что переговоры должны стартовать от действующей линии фронта. Однако российский глава Владимир Путин настаивает на выводе украинских войск из Донбасса и работе на основе 28-пунктного плана.

Несмотря на это, на следующей неделе ожидается новый раунд дипломатии: спецпредставитель США Стив Виткофф должен прибыть в Москву, а министр армии США Дэн Дрисколл – встретиться с украинской стороной, сообщил президент США Дональд Трамп.

С каких позиций РФ зашла в новые переговоры и что может изменить ее максималистский подход? Forbes Ukraine спросил об этом профессора по российской политике в King`s College London Сэма Грина и вице-президента безопасности департамента CSIS Эмили Гардинг.

