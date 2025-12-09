Мирний план США стосовно врегулювання російсько-української війни передбачає втрату контролю України над всім Донбасом. Україна ж не погоджується віддавати Росії території. Відсутність спільної позиції щодо ключових питань робить переговори між США та Україною дедалі складнішими, а заяви Дональда Трампа лише поглиблюють напруження між союзниками. Головне з розбору Politico

Переговори стосовно мирної угоди між Україною та Росією, якими курують США, зайшли у глухий кут через головне питання: як змусити Київ віддати частину Донбасу, яку Кремль не зміг захопити під час війни. Наразі 30% території Донбасу знаходяться під контролем України, пише Politico.

Стосовно територій, американська сторона міркує практично і наполягає, щоб Україна поступилася Донбасом, зазначає Politico, опираючись на слова європейського дипломата, який знайомий з процесом переговорів.

«Росія вимагає від України віддати Росії території, а американці думають, як це реалізувати», – розповів він Politico на умовах анонімності через чутливість питання.

Україна ж на таку поступку категорично не погоджується. Київ наполягає, що мирна угода має передбачати замороження бойових дій по чинній лінії фронту.

Це найреалістичніший варіант, розмірковує європейський чиновник. «Але Росія продовжує тиснути на Україну поступитися територіями Донбасу», – каже він.

США зі свого боку продовжують наполягати на тому, щоб Україна швидко погодилася на мирну угоду, причому президент США Дональд Трамп знову виявляє видиме розчарування з приводу позиції Києва. У своїх публічних коментарях він заявив, що Росія, можливо, хотіла б захопити всю Україну, але її нібито влаштовує мирний план США.

Водночас він натякнув, що президент України Володимир Зеленський ще навіть не ознайомився з планом, хоча українське суспільство його підтримує.

Натомість Зеленський офіційно не коментував заяви Трампа, але в інтерв’ю Bloomberg зазначив, що між Києвом і Вашингтоном немає порозуміння стосовно територій сходу України. Україна ж намагається пояснити американській стороні, що передача очільнику РФ Володимиру Путіну територій, які російська армія не змогла захопити за три роки війни, лише підштовхне його до нових агресивних дій, пише Politico.

Росія ж продовжує заявляти, що так чи інакше повністю захопить Донбас, зазначає Politico. Зеленський же неодноразово попереджав про ризики територіальних поступок з боку України. Якщо Київ піде на такий крок і віддасть Росії 30% Донецької області, включно з містами Краматорськ і Слов’янськ, де загально проживає 100 000 осіб, це дозволить армії РФ наступати вже на Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області. Тоді ж як для воєнної окупації Донбасу Росії знадобиться близько чотирьох років, зазначав у серпні Зеленський.

«Важливо, як поводитимуться США: як посередник, чи схиляться на бік Росії», – каже європейський чиновник. Тим часом Київ очікує від Вашингтона чітких гарантій безпеки, які могли б компенсувати будь-який компроміс з боку Києва.