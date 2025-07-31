Президент США Дональд Трамп стремится достичь соглашения о прекращении войны между Россией и Украиной до 8 августа. Об этом 31 июля заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли во время выступления перед 15 членами Совета ООН, пишет Reuters .

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«Россия и Украина должны прийти к соглашению о прекращении огня и установлении длительного мира. Время для заключения сделки настало. Президент Трамп подчеркнул, что это необходимо сделать до 8 августа. США готовы принять дополнительные меры для содействия миру», – отметил он.

Контекст

14 июля во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп выразил «глубокое недовольство» действиями президента РФ Владимира Путина и пригрозил введением «чрезвычайно жестких пошлин», если соглашение о прекращении огня в Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

Трамп подчеркнул, что Украина демонстрирует готовность к действиям по установлению перемирия, тогда как от России поступают только слова.

28 июля в Шотландии президент США заявил, что сокращает срок для России для прекращения войны против Украины. «10–12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла медлить», – отметил Трамп.