От фаната к комбату. Сергей «Филя» Филимонов был активным ультрас, участвовал в уличных акциях и снялся в фильме Сенцова. Как он стал командиром легендарных «Волков Да Винчи»

Сергей Филимонов – нетипичный руководитель батальона. В 16 лет он стал ультрас «Динамо Киев», потому что ему нравились большие уличные потасовки. Как бурная юность помогла ему стать эффективным военным

7 марта 2023 года под Бахмутом погиб легендарный комбат, Герой Украины Дмитрий «Да Винчи» Коцюбайло. Менее чем через год часть бойцов его подразделения покинула 67-ю бригаду. Несмотря на неповоротливую военную организационную машину, люди смогли присоединиться к новому батальону «Волки Да Винчи» в составе другой, 59-й, бригады ВСУ. Командиром батальона в начале 2024-го назначили 29-летнего лейтенанта Сергея «Филю» Филимонова. В батальоне Коцюбайло он был заместителем командира разведки.

Причину демарша военных тогдашний командир 59-й бригады Вадим «Борсук» Сухаревский, являющийся сейчас командующим войсками беспилотных систем, описывает так: «Все ищут системности, доверия и нормального отношения. Наверное, они увидели это в моей бригаде».