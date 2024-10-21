Від фаната до комбата. Сергій «Філя» Філімонов був активним ультрас, брав участь у вуличних акціях і знявся у фільмі Сенцова. Як він став командиром легендарних «Вовків Да Вінчі»

Сергій Філімонов – нетиповий очільник батальйону. В 16 років він став ультрас «Динамо Київ», бо йому подобалися великі вуличні бійки. Як буремна юність допомогла йому стати ефективним військовим

7 березня 2023 року під Бахмутом загинув легендарний комбат, Герой України Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло. Менш ніж за рік по тому частина бійців його підрозділу залишила 67-му бригаду. Попри неповоротку військову організаційну машину, люди змогли доєднатися до нового батальйону «Вовки Да Вінчі» у складі іншої, 59-ї, бригади ЗСУ. Командиром батальйону на початку 2024-го призначили 29-річного лейтенанта Сергія «Філю» Філімонова. У батальйоні Коцюбайла він був заступником командира розвідки.

Причину демаршу військових тодішній командир 59-ї бригади Вадим «Борсук» Сухаревський, який зараз є командувачем військ безпілотних систем, описує так: «Усі шукають системності, довіри й нормального ставлення. Напевно, вони це побачили у моїй бригаді».