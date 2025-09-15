Виктор Пинчук на 21-й конференции YES призвал к завершению войны на принципах справедливости, отметил, что Украина уже близка к исторической победе в многовековой борьбе за свободу и независимость. Он подчеркнул, что лишь сильные санкции против России и мощная военная поддержка Украины смогут вынудить агрессора прекратить войну и убийства. Forbes публикует текстовую версию его речи.

Тема 21-й конференции YES – «Как закончить войну?». Несколько ремарок.

Принципы справедливости

Я верю, что мы по пути к победе. Уверен, мы победим. Но не хочу казаться наивным, позвольте объяснить.

Обсуждая победу, мы, как правило, мыслим слишком узкими категориями. Украинцы столетиями боролись, чтобы освободиться от империи, чтобы двигаться к свободе, независимости и Европе. И на этом большом пути мы уже очень близки к успеху. Разумеется, я имею в виду в масштабе истории. И во многом потому, что сегодня впервые цивилизованный мир поддерживает нас. Именно потому, что враг знает, что мы близки, он пытается остановить нас.

Он говорит, что хочет устранить коренную причину войны. Я скажу вам, в чем для них эта причина: в самом существовании Украины. Это – самая отчаянная попытка остановить нас. И это единственно правильная перспектива для украинцев, в частности чтобы понять эту борьбу.

Какова же наша задача в этой войне? Победить.

Мы должны закончить эту войну на справедливых основаниях. Это позволит пройти до конца нашего исторического пути и победить в истории. Победить в истории – значит, сохранить суверенитет, независимость, безопасность и присоединиться к Европе. Когда я говорю «присоединиться к Европе», я имею в виду вступление в Европейский союз.

Границы Украины определены международным правом и не могут быть изменены силой. Все украинцы это знают.

Но что также принципиально важно: когда мы закончим эту войну и победим в истории, мы приведем в Европу столько территории, сколько на тот момент будем контролировать и способны защитить. Решающим будет не то, сколько украинской территории присоединится к Европе, когда мы пересечем финишную линию, а то, что Украина окончательно и бесповоротно станет Европой. И абсолютно – на 100% – я полностью убежден, что вся территория, которую украинцы захотят вернуть, со временем рано или поздно вернется в Украину.

Господин президент, вас часто сравнивают с Черчиллем или Линкольном, и мы гордимся тем, что западные партнеры прибегают к таким сравнениям. Но для нас, украинцев, важно видеть в вас последователя исторической миссии Хмельницкого, Мазепы и Грушевского, которые боролись за украинскую независимость и идентичность. Более того, у вас есть уникальный шанс не только быть их преемником, но и завершить их миссию – если наше поколение и поколение наших детей завершат нашу историческую миссию. Если суверенная, независимая Украина присоединится к Евросоюзу и получит подлинные гарантии безопасности.

Более 800 политиков, дипломатов, бизнесменов, военнослужащих ВСУ, ветеранов, общественных активистов и экспертов из более чем 30 стран мира приняли участие в конференции YES 2025. Фото Фонд Виктора Пинчука. Фотографы: Николя Лобет, Валентина Ростовикова, Фредерик Гарридо-Рамирес (PRYZM)

2025-й – это год Truth Social

В прошлом году я сказал: 2022-й был годом, когда все недооценили Украину. 2023-й – год, когда все недооценили нашего врага. А 2024-й был моментом истины. И многие спрашивают меня: чем тогда является 2025-й? И я вам сейчас скажу: 2024-й был годом истины. А 2025-й – это год Truth Social.

Господин президент, может, и вам стоит создать собственную социальную сеть. Я думал о названии, возможно, подойдет Zelensky Ukrainian Social. Со скромной аббревиатурой ZEUS.

Но позвольте мне очень серьезно высказаться о президенте Дональде Трампе. Мы, украинцы, очень благодарны ему. В 2017 году он первым предоставил Украине летальное оружие. Он очень четко и давно говорит о том, что хочет закончить эту войну и остановить убийства. И мне очень нравится его гуманитарный подход.

Трамп также предоставил больше противовоздушной обороны и вооружений. Он позвонил венгерскому премьер-министру, чтобы тот не остановил путь Украины к членству в Евросоюзе. Я считаю, что лишь Трамп может принудить нашего врага к серьезным переговорам.

На экране – лица погибших героев Украины во время первого дня конференции Yalta European Strategy 2025. Фото Фонд Виктора Пинчука. Фотографы: Николя Лобет, Валентина Ростовикова, Фредерик Гарридо-Рамирес (PRYZM)

Самое важное – наши герои

В сентябре 2024 года мы встречались здесь, в Киеве, мы показывали вам лица некоторых из наших погибших героев. И мы показываем их снова. Но в этом году мы показываем вам еще больше лиц. Потому что с тех пор погибло много достойных украинцев. Посмотрите на них. Нашим героям на этой конференции не нужны минуты молчания. Им нужно, чтобы мы все громко высказывались – на конференции и на весь мир, призывая врага закончить войну и остановить убийства.

К сожалению, на этом большом пути мы теряем лучших. Но от нас зависит, чтобы их жертва имела значение. Мы не имеем права их предать. И мы не предадим их, если закончим войну на справедливых условиях. Мы можем предать их только тогда, если не пройдем путь до конца и не завершим успешно наш исторический путь к свободе, независимости, суверенитету, безопасности и Европе.

Санкции против России и поддержка Украины

Наш враг действительно предстал перед огромной дилеммой. С одной стороны, он ненавидит Украину, ненавидит нашего президента. Он ошибочно полагает, что медленно, но уверенно побеждает на поле боя. Он верит, что единственный способ для его режима выжить – продолжать эту войну.

Но с другой стороны, российская экономика в ужасном состоянии. Россия все больше зависит от Китая, война имеет невероятно высокую цену и приносит огромные человеческие потери. Только действительно сильные санкции против России и действительно сильная военная поддержка Украины может помочь нашему врагу принять правильное решение в этой дилемме: закончить войну и остановить убийства. Враг должен почувствовать, что продолжать эту войну безнадежно и бессмысленно.

Единственная угроза для русскоязычных Украины – это Россия

Враг говорит, что хочет защитить русскоязычное население в Украине. Я могу помочь им решить эту проблему. Пожалуйста, те, кто не понимает украинский, наденьте наушники. Сейчас я буду говорить по-украински.

Я и есть тот русскоязычный украинец. Моя жена, мои родители, мои дети, все мы русскоговорящие. Я вырос в русскоязычном Днепропетровске, сейчас это Днепр, и всю жизнь мы разговаривали по-русски. Но в первые дни полномасштабной войны мы перешли на украинский, потому что почувствовали и поняли, что не можем говорить сейчас на языке убийц и террористов. Так поступило очень много русскоговорящих украинцев.

Единственная угроза для русскоязычных Украины – это Россия. А единственный способ защитить их – просто перестать убивать, закончив эту войну.

Членство в Евросоюзе

Я хочу попросить наших европейских друзей и партнеров об одной вещи. Делайте не то, что выполнимо, а то, что необходимо и что сейчас кажется нереалистичным. Предоставьте украинцам сверхбыстрый путь к членству в Евросоюзе. Разумеется, при выполнении строжайших условий внутренних реформ.

Это выбьет почву из-под надежд нашего врага. Украина в Европе скажет нашему врагу: «Прощай. Твоя отчаянная попытка остановить нас потерпела неудачу. Конец».