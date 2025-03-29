Дії Трампа ведуть США у рецесію? Поки ні, але шанси значно зросли. Чому? Розбір Forbes Ukraine

Фондовий ринок США лихоманить, інвестори коригують плани, а прогнози аналітиків погіршуються. Але чи так все погано у найбільшій економіці світу? Детальний розбір від Forbes Ukraine.

Рецесія – не завжди криза

Дуже часто рецесію плутають із терміном «економічна криза», але останній означає ще більш глибокий і тривалий спад в економіці. Не кожна рецесія перетворюється на кризу, але кожна економічна криза починається із рецесії.