Велика гра на примус. Що стоїть за новим мирним планом Віткоффа-Дмітрієва та які ризики це несе для України?

Новий мирний план від США з’являється у момент, коли Україна стикається з проблемами на фронті та корупційним скандалом в енергетичній сфері, а Росія – впритул наблизилась до нафтових санкцій Вашингтона. Що стоїть за грою Стіва Віткоффа та Кіріла Дмітрієва?

На дипломатичному треку – чергове пожвавлення. За останні два дні низка західних медіа опублікували інформацію, що спецпредставник США Стів Віткофф та його російський візаві Кіріл Дмітрієв підготували нові рамки плану із завершення війни.

Він включає ряд пунктів, які досі були червоними лініями для Києва. Відмову України від підконтрольних їй територій Донбасу та «орендну плату» РФ за неї, скорочення армії, обмеження щодо озброєння, визнання російської другою державною мовою тощо, повідомляли медіа з посиланням на джерела.

До розробки плану долучались й інші посадовці адміністрації США, а президент Дональд Трамп його погодив, за даними NBC. Рамки плану ще мають представити Україні, яка не долучалась до його розробки.

Витік цих повідомлень відбувається у драматичний момент для обох сторін. Україна стикається з важкою ситуацією на фронті, обстрілами енергетики та найгучнішим корупційним скандалом з початку повномасштабної війни. Росія – з санкціями проти її нафтових гігантів, які мають повністю вступити у силу 21 листопада.