Військова допомога США через НАТО стане добрим поштовхом для озброєння України від Дональда Трампа. Однак не перевершить допомоги, яка ще не надійшла від його попередника Джо Байдена. Ключові висновки аналізу Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS)