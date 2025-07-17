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Торговець зброєю №1. Трамп розблокував військову допомогу, стало відомо, яку зброю США і коли отримає Україна

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Трамп, Байден /Getty Images

47-й президент США Дональд Трамп та 46-й Джо Байден у Овальному кабінеті, 13 листопада 2024-го Фото Getty Images

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Військова допомога США через НАТО стане добрим поштовхом для озброєння України від Дональда Трампа. Однак не перевершить допомоги, яка ще не надійшла від його попередника Джо Байдена. Ключові висновки аналізу Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS)

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США постачатимуть Україні зброю через НАТО за гроші європейських країн, оголосив президент США Дональд Трамп на пресконференції з генсеком НАТО Марко Рютте 14 липня.

Профінансувати ініціативу готова значна кількість союзників, зокрема Німеччина, Британія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Канада, запевнив Рютте. З різних причин не готові закуповувати американське озброєння Італія, Франція, Чехія, повідомило DW.

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