При каденции Дональда Трампа поставки оружия США для Украины стали платными: за деньги Европы и Канады при посредничестве НАТО. Как работает инициатива PURL? Интервью с главой миссии Украины при НАТО Аленой Гетманчук

Восемь балтийских и нордических стран выделили дополнительные $500 млн на инициативу PURL, по которой европейские страны и Канада закупают оружие производства США для Украины через механизм НАТО, сообщила пресс-служба Альянса 13 ноября.

PURL, или «Список приоритетных потребностей Украины», начата четыре месяца назад – 14 июля на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа в Белом доме. С того времени общая сумма обязательств партнеров достигла $2,8 млрд.