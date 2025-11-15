Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Война
Дата

Forbes Digital

«90% ракет для ПВО идет через PURL». Украина три месяца получает оружие США на деньги Европы. Какова перспектива механизма? Интервью с Аленой Гетманчук, послом Украины при НАТО

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

11 хв читання

Україна три місяці отримує зброю США за гроші Європи. Як тепер розширити і зробити сталою ініціативу PURL? Інтерв'ю з Альоною Гетьманчук, послом України в НАТО /Alyona Getmanchuk/Facebook

Алена Гетьманчук, глава миссии Украины в НАТО Фото Alyona Getmanchuk/Facebook

При каденции Дональда Трампа поставки оружия США для Украины стали платными: за деньги Европы и Канады при посредничестве НАТО. Как работает инициатива PURL? Интервью с главой миссии Украины при НАТО Аленой Гетманчук

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Восемь балтийских и нордических стран выделили дополнительные $500 млн на инициативу PURL, по которой европейские страны и Канада закупают оружие производства США для Украины через механизм НАТО, сообщила пресс-служба Альянса 13 ноября.

PURL, или «Список приоритетных потребностей Украины», начата четыре месяца назад – 14 июля на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа в Белом доме. С того времени общая сумма обязательств партнеров достигла $2,8 млрд.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні