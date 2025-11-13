Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція профінансують спільний військовий пакет для України на $500 млн. Про це повідомили у пресслужбі НАТО 13 листопада.

Деталі

Союзники фінансуватимуть спільний пакет військового обладнання та боєприпасів для України, які будуть поставлені зі Сполучених Штатів, в рамках ініціативи НАТО PURL.

«Наші північні та балтійські союзники готові профінансувати черговий пакет критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання є надзвичайно важливим, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять в Україну. Союзники по НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання та матеріали», – заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Контекст

14 липня США і НАТО підписали угоду Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає постачання американської зброї Україні за кошти європейських країн. У межах цієї ініціативи Україна формує список критично важливого озброєння для потреб фронту. Механізм PURL спрямований на прискорення доставки західної зброї Збройним силам України. Країни НАТО закуповують американське озброєння або передають власне, якщо воно є в їхніх арсеналах, для оперативної підтримки української армії.

У рамках PURL союзники НАТО вже виділили $2 млрд на закупівлю зброї для боротьби з російськими силами. Нідерланди стали першими, виділивши €500 млн на пакет допомоги. Данія, Норвегія та Швеція спільно внесли ще $500 млн, а Німеччина також долучилася, виділивши аналогічну суму, ставши третім учасником програми.

Люксембург планує приєднатися до PURL і шукає партнерів для спільних закупівель на суму $500 млн. Латвія, своєю чергою, має намір внести €5 млн у 2025 році.

Загалом західні партнери прагнуть забезпечити Україну військовою допомогою на $10 млрд через цю ініціативу. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що перші два пакети допомоги включатимуть ракети для систем Patriot і HIMARS.

Першу партію військової допомоги, закуплену у США країнами НАТО в рамках програми PURL, Україна отримала 18 вересня.