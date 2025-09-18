Україна отримала першу партію військової допомоги, закуплену в США країнами НАТО в рамках програми PURL. Про це 18 вересня пише «Суспільне» з посиланням анонімного представника Альянсу.

Деталі

За його словами, перше військове обладнання вже доставлено до України, а незабаром очікуються додаткові постачання.

Представник НАТО додав, що ще кілька пакетів допомоги перебувають у процесі доставки. На цей момент у рамках програми PURL профінансовано чотири пакети підтримки для України, зазначає видання.

Контекст

14 липня США та НАТО підписали угоду Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає постачання американської зброї Україні за кошти європейських країн. У межах цієї ініціативи Україна формує список критично важливого озброєння для потреб фронту. Механізм PURL спрямований на прискорення доставки західної зброї Збройним силам України. Країни НАТО закуповують американське озброєння або передають власне, якщо воно є в їхніх арсеналах, для оперативної підтримки української армії.

У рамках PURL союзники НАТО вже виділили $2 млрд на закупівлю зброї для боротьби з російськими силами. Нідерланди стали першими, виділивши €500 млн на пакет допомоги. Данія, Норвегія та Швеція спільно внесли ще $500 млн, а Німеччина також долучилася, виділивши аналогічну суму, ставши третім учасником програми.

Люксембург планує приєднатися до PURL і шукає партнерів для спільних закупівель на суму $500 млн. Латвія, своєю чергою, має намір внести €5 млн у 2025 році.

Загалом західні партнери прагнуть забезпечити Україну військовою допомогою на $10 млрд через цю ініціативу. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що перші два пакети допомоги включатимуть ракети для систем Patriot і HIMARS.