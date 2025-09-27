Чому Україна виграє війну проти Росії? Сім аргументів історика Юваля Ноя Харарі для FT

Юваль Ной Харарі у статті для Financial Times виклав свої аргументи, чому Україна має всі шанси на перемогу у війні з Росією. За його словами, попри всі труднощі, Україна вже досягла значних стратегічних перемог, а Росія зазнала серйозних поразок. Харарі вказує на кілька важливих факторів, які підтверджують його думку.

Юваль Ной Харарі, відомий історик і автор бестселерів «Sapiens» та «Nexus», у своїй статті для Financial Times дав глибокий аналіз того, чому Україна, попри всі труднощі, вже досягла стратегічної перемоги в боротьбі проти Росії.

Харарі вказує на кілька важливих факторів, які дозволяють Україні не тільки відстояти свою незалежність, але й, ймовірно, виграти війну в довгостроковій перспективі. Історик наголошує на невдачах Росії, які стають дедалі очевиднішими, і робить прогнози щодо подальшого розвитку подій.

Forbes Ukraine обрав та переказує основні аргументи Харарі.

Україна вже виграла у політичному контексті: Путін не зміг знищити українську націю

Першим і найважливішим аргументом, який наводить Харарі, є те, що основна мета Росії — знищити українську націю — вже провалилася.

Російська агресія з самого початку була спрямована на те, щоб не просто захопити території України, а й стерти з мапи світу існування української нації, переконати світ у тому, що України як окремої держави не існує. Путін намагався переконати світ у тому, що Україна повинна стати частиною Росії.

Однак, як показала війна, українці не тільки зберегли свою національну ідентичність, а й зміцнили її, рішуче борючись за свою незалежність.

Вже зараз зрозуміло, що українці є реальним народом, який готовий досягати своїх політичних цілей, і жодні російські бажання та наративи не можуть це змінити. Мільйони українців вже довели свою відданість нації, і навіть після війни ця відданість буде передаватися наступним поколінням.

Невдачі Росії на фронті та виснаження російської армії

Харарі підкреслює, що Росія, попри значні ресурси та чисельність своєї армії, зазнала серйозних поразок.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, Росія не змогла захопити жодного стратегічно важливого міста, як от Київ, Харків і Херсон. На початкових етапах війни українська армія не лише вистояла, а й здійснила успішні контратаки, повернувши значну частину території з-під окупації, маючи лише обмежену зброю.

У 2025 році, ціною близько 200 000–300 000 убитих та поранених солдатів, російській армії поки що вдалося захопити лише тонку смугу прикордонної зони, яка, за даними джерел, становить близько 0,6% від загальної території України.

Російська армія виявилася неспроможною забезпечити значні територіальні здобутки навіть після кількох років бойових дій, що свідчить про глибоку стратегічну невдачу Кремля. Якби Захід надав Україні повну підтримку з самого початку війни, українці цілком могли б виграти війну до кінця 2022 року або влітку 2023 року, перш ніж Росія встигла б відновити свою армію та військову економіку.

Українська тактика: стратегічні відступи для виснаження ворога

Однією з важливих тактик, яку Харарі виділяє як ключову для успіху України, є розумне використання відступів та збереження сил. Українські війська не кидаються на кожну наступальну операцію, а обирають моменти для відступу, щоб зберегти життя своїх солдатів і ресурси для вирішальних боїв.

Це дозволяє Україні змусити Росію витрачати багато сил на безглузді атаки з незначними здобутками. Харарі наводить порівняння з західним фронтом Першої світової, де подібна стратегія призводила до великих втрат, але практично не впливала на хід війни.

Харарі наводить аргумент генерал-майора у відставці Австралії Міка Райана, який нещодавно написав, що це схоже на ситуацію в Іраку: більше ніж через три роки після вторгнення у 2003 році США змогли захопити лише 20% країни, при цьому зазнавши 1 млн жертв. Чи можна вважати це перемогою Америки?

Перемога України на морі та в повітрі: інновації в боротьбі

Ще однією ключовою перемогою України є те, що вона змогла змінити баланс сил не тільки на землі, а й на морі та в повітрі.

У перші дні війни Росія мала абсолютну перевагу в Чорному морі, але українці, завдяки креативному використанню ракет і дронів, зуміли знищити російські кораблі, включаючи флагман Чорноморського флоту — крейсер «Москва».

Після цього російський флот був змушений відступити в безпечні порти, не змігши забезпечити свою військову перевагу. Водночас українська армія здобула суттєві успіхи в боротьбі за повітряний простір, попри чисельну перевагу російської авіації.

Моральна сила та незламний дух українців

Ще одним важливим чинником, який забезпечує Україну в перспективі, є моральна сила її народу. Українці, за словами Харарі, борються не просто за території, а за своє право на існування як нація, і це надає їм неймовірну мотивацію.

Попри величезні втрати, українці продовжують стійко протистояти агресії. Пам’ять про вторгнення Росії, воєнні злочини та героїчні жертви українців, безумовно, зміцнить патріотизм і національну згуртованість, що стане запорукою відновлення країни після війни.

Міжнародна підтримка та боротьба за серця Заходу

Попри обмежену допомогу на початку війни, Харарі вказує на постійне зростання міжнародної допомоги України з боку країн-членів НАТО та Європи. Хоча до 2022 року західні країни не були готові надавати Україні достатньо важкої зброї, їхня допомога зараз стала вирішальною.

Поки що єдиною третьою стороною, яка безпосередньо втрутилася у війну, є Північна Корея, яка відправила понад 10 000 солдатів воювати за Росію. Країни НАТО надали Україні величезну підтримку у вигляді зброї та інших ресурсів, але жодні війська НАТО офіційно не брали участі у фактичних бойових діях.

Харарі зазначає, що навіть без офіційного втручання західних військ, Україна здобула стратегічні перемоги завдяки постачанню озброєнь, що своєю чергою також зміцнило її армію та арсенал.

Важливість уроків для Західного світу та майбутні перспективи

Відзначаючи, що Україна змогла продемонструвати величезну військову майстерність та інновації в боротьбі з Росією, Харарі також звертає увагу на важливі уроки, які Захід може отримати з цього конфлікту.

Український досвід у використанні дронів, зокрема, є революційним і визначає майбутнє ведення війни. Це може змінити підхід до бойових дій у майбутньому та дати НАТО нові стратегії для боротьби з такими загрозами, як російська агресія.

Висновок: перемога у політичній сфері

Війна — це не лише боротьба за землю, а й за політичні цілі. Попри те, як буде розвиватися ситуація на полі бою, Харарі переконаний, що Україна вже виграла головну політичну битву — боротьбу за своє існування як нації. Від самого початку війни Росія намагалася стерти Україну з карти світу, але тепер стало очевидно, що українці відстояли своє право на існування та незалежність.

Цей конфлікт, на думку Харарі, також стане важливою віхою у світовій історії, оскільки він виявив не лише відданість і мужність українців, але і їхню незламну волю до перемоги.

Хоча війна може тривати ще деякий час, Україна вже продемонструвала свою здатність вистояти та, ймовірно, здобуде остаточну перемогу.