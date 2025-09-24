Після запуску дронів на Польщу Росія продовжує провокувати країни Європи, попри розгорнуту місію НАТО – Eastern Sentry. Які є вразливі точки на мапі Альянсу та що може відновити стримування? Розбір Forbes Ukraine

Росія посилює провокації проти країн НАТО. В ніч на 10 вересня до Польщі залетіли 19 російських дронів. За два дні НАТО оголосило про розгортання операції Eastern Sentry, щоб зміцнити оборону Східного флангу Альянсу.

Москву це не зупинило. Вже 14 вересня російський дрон залетів на територію Румунії. 19 вересня – три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин.