Президент США Дональд Трамп прагне досягти угоди про припинення війни між Росією та Україною до 8 серпня. Про це 31 липня заявив високопосадовий американський дипломат Джон Келлі під час виступу перед 15 членами Ради ООН, пише Reuters .

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«Росія та Україна мають дійти згоди щодо припинення вогню та встановлення тривалого миру. Час для укладення угоди настав. Президент Трамп наголосив, що це необхідно зробити до 8 серпня. США готові застосувати додаткові заходи для сприяння миру», – зазначив він.

Контекст

14 липня під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп висловив «глибоке незадоволення» діями президента РФ Володимира Путіна та пригрозив запровадженням «надзвичайно жорстких мит», якщо угоду про припинення вогню в Україні не буде досягнуто протягом 50 днів.

Трамп наголосив, що Україна демонструє готовність до дій для встановлення перемир’я, тоді як від Росії надходять лише слова.

28 липня у Шотландії президент США заявив, що скорочує термін для Росії для припинення війни проти України. «10–12 днів відсьогодні. Немає сенсу зволікати», – наголосив Трамп.