Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

11 листопада РФ провела найбільше тренування синхронізованих пусків ракет. Скільки ракет міг накопичити ворог і чи є чим відповісти українському ППО

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

3 хв читання

Зранку 11 листопада дюжина стратегічних бомбардувальників і винищувачів вийшли на пускові рубежі й повернули на аеродроми, не відстрілявшись. Що це було та скільки ракет міг накопичити ворог за понад два місяці відносного ракетного затишшя в Україні?

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Зранку 11 листопада о 6:52 українців розбудив сигнал не будильника, а тривоги. Telegram-канали рясніли повідомленнями: вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та чотири МіГ-31К вилетіли в напрямку Каспійського моря. Бомбардувальники зімітували пуски, але ракети так і не запустили. Тренування відбулося через чотири дні після розмови обраного президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер, за повідомленням The Washington Post, просив візаві не загострювати війну в Україні.

Останній масований ракетний обстріл України відбувся 26 серпня та був націлений на енергетичну інфраструктуру, зокрема Київську ГЕС. Та атака була рекордною – РФ використала 127 ракет і 109 дронів, Forbes Ukraine оцінив вартість атаки у $1,2–1,3 млрд.

Відтоді Росія накопичувала ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. У ворога все готово до масованих обстрілів, констатував 11 листопада Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Скільки ракет за останніх два з половиною місяці накопичила Росія та як готується Україна з партнерами до можливого поновлення атак?

Накопичення терору

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні