11 листопада РФ провела найбільше тренування синхронізованих пусків ракет. Скільки ракет міг накопичити ворог і чи є чим відповісти українському ППО

Зранку 11 листопада дюжина стратегічних бомбардувальників і винищувачів вийшли на пускові рубежі й повернули на аеродроми, не відстрілявшись. Що це було та скільки ракет міг накопичити ворог за понад два місяці відносного ракетного затишшя в Україні?

Зранку 11 листопада о 6:52 українців розбудив сигнал не будильника, а тривоги. Telegram-канали рясніли повідомленнями: вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та чотири МіГ-31К вилетіли в напрямку Каспійського моря. Бомбардувальники зімітували пуски, але ракети так і не запустили. Тренування відбулося через чотири дні після розмови обраного президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер, за повідомленням The Washington Post, просив візаві не загострювати війну в Україні.

Останній масований ракетний обстріл України відбувся 26 серпня та був націлений на енергетичну інфраструктуру, зокрема Київську ГЕС. Та атака була рекордною – РФ використала 127 ракет і 109 дронів, Forbes Ukraine оцінив вартість атаки у $1,2–1,3 млрд.

Відтоді Росія накопичувала ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. У ворога все готово до масованих обстрілів, констатував 11 листопада Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Скільки ракет за останніх два з половиною місяці накопичила Росія та як готується Україна з партнерами до можливого поновлення атак?

Накопичення терору