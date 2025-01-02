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Воєнний 2024 рік у п'яти графіках. Скільки коштувало Росії захоплення кожного квадратного кілометра території України, скільки ракет і дронів запустив ворог та як змінилася думка українців про переговори з РФ

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

7 хв читання

Війна та переговори з РФ /Getty Images

Воєнний 2024 рік у цифрах Фото Getty Images

Якими були головні хайлайти третього року повномасштабного протистояння з Росією? Forbes Ukraine зібрав головне про рух лінії фронту, обстріли, нову зброю, допомогу партнерів та зміну поглядів українців щодо завершення війни

Росія втрачала 130 військових на квадратний кілометр

У 2024-му було три піки територіальних здобутків армії Росії, згідно з підрахунками Forbes Ukraine на основі даних Deep State.

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