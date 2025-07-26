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Інвестиції — 1-3 млн грн. Як українські підприємці заробляють на сезонних полях і екопарках

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

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Бізнес на лавандових полях /Ілюстрація Shutterstock

Ілюстрація Shutterstock

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Літні місяці – піковий час для відвідування квіткових полів та екопарків, фотосесій у тюльпанах, лаванді чи маках. Скільки коштує запустити такий бізнес і чи прибутковий він?

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«Мріяв створити український Прованс», – розповідає співвласник локації «Лавандові пагорби» на Львівщині Андрій Жидачек. У жовтні 2022 року він разом з дружиною висадив понад гектар лаванди на пагорбах поблизу Львова – на висоті 322 м над рівнем моря. Інвестиції – близько 1 млн грн. Кожного року поле працює у різний час – в залежності від періоду цвітіння лаванди. Перших відвідувачів прийняли у 2024–му, за два тижні локацію тоді відвідали 200 людей, а у 2025–му їх кількість уже перевищила 1000. Втім, бізнес поки не прибутковий: за 1–2 роки розраховуємо вийти в нуль, кажуть власники. 

У 2025–му в Україні – понад 200 лавандових полів, за даними платформи lavanda.ua, яка обʼєднує інформацію про туристичні локації, що спеціалізуються на вирощуванні лаванди. Скільки коштує вхід у сезонний бізнес на полях та екопарках та на яку маржинальність очікувати? 

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