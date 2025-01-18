«Реальні інвестиції – від €100 000». Співзасновник «Галі Балуваної» виростив нову мережу з 265 точок на трьох континентах. Продавати напівфабрикати іноземцям виявилось складніше

Франчайзі Multicook вкладають понад €100 000, щоб продавати заморожені українські страви від Естонії до США. Як працює міжнародна франшиза співзасновника «Галя Балувана» і чому не у всіх виходить зробити з неї успішний бізнес

9 січня 2025-го в Лос-Анджелесі відкрився заклад Multibar, що поєднує магазин заморожених українських страв і американський фастфуд. Асортимент – від пельменів до готових супів та картоплі фрі, каже засновник бренду Володимир Матвійчук.

Це перша точка нового формату мережі Multicook, яка з кінця 2022 року зросла до понад 260 магазинів. «Ми на піку розвитку», – говорить Матвійчук. Реальні інвестиції в магазин за франшизою – €100 000-200 000, каже власниця двох Multicook в Чорногорії Олена Халтуріна.

Чи успішна франшиза Multicook в різних країнах?