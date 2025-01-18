Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«Реальні інвестиції – від €100 000». Співзасновник «Галі Балуваної» виростив нову мережу з 265 точок на трьох континентах. Продавати напівфабрикати іноземцям виявилось складніше

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

Галя балувана франшиза, multicook, multibar /Співвласник «Галі Балуваної» Володимир Матвійчук

Заклад Multibar у Лос-Анджелесі Фото Співвласник «Галі Балуваної» Володимир Матвійчук

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:21 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:21

Франчайзі Multicook вкладають понад €100 000, щоб продавати заморожені українські страви від Естонії до США. Як працює міжнародна франшиза співзасновника «Галя Балувана» і чому не у всіх виходить зробити з неї успішний бізнес

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

9 січня 2025-го в Лос-Анджелесі відкрився заклад Multibar, що поєднує магазин заморожених українських страв і американський фастфуд. Асортимент – від пельменів до готових супів та картоплі фрі, каже засновник бренду Володимир Матвійчук. 

Це перша точка нового формату мережі Multicook, яка з кінця 2022 року зросла до понад 260 магазинів. «Ми на піку розвитку», – говорить Матвійчук. Реальні інвестиції в магазин за франшизою – €100 000-200 000, каже власниця двох Multicook в Чорногорії Олена Халтуріна.

Чи успішна франшиза Multicook в різних країнах?

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні