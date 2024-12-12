80 франшиз до $50 000. Від кавових автоматів до приватних лабораторій – найкращі можливості для малого бізнесу

Forbes Ukraine зібрав найбільший список франшиз в шести категоріях: від вендингу і сфери послуг до пропозицій бізнесу за кордоном. Які є пропозиції до $50 000 інвестицій, упродовж якого часу вони окупляться та в яких нішах можливий швидкий розвиток?

Навесні 2024 року понад 600 компаній декларували себе франчайзерами, розповідала засновниця компанії Franchise Group Мирослава Козачук. Останні пів року спостерігається негативна динаміка запуску франшиз, говорить Роман Кирилович, співзасновник консалтингової компанії Franch. «Підприємці обережніше підходять до інвестицій, відкладаючи запуск нових бізнесів на пів року або навіть рік», – каже Козачук.

На низьку активність франчайзі впливає дефіцит електроенергії. «Ті, хто вклався в автономні джерела живлення, можуть мати невеликі чи відʼємні фінансові результати», – розповідає Марія Дорош, CPO в Franch. Майже кожен франчайзер наголошує на проблемі кадрового голоду, говорить Кирилович. «Продавці та кухарі – дві найдефіцитніші посади для наших клієнтів на сьогодні», – каже він.

З труднощами стикається сектор послуг – тенденція зберігається від початку повномасштабної війни. «Люди починають більше економити, відкладаючи витрати для довгострокових інвестицій», – каже Дорош. В який бізнес вкласти кошти?