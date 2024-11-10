Русалка в маленьких пляшечках. Олександр Гончар зрозумів, як зайти в косметичний бізнес не кинувши виклик світовим брендам. Результат — сотні мільйонів виторгу та полиці «Аврори» і ЦУМу

Киянин Олександр Гончар за чотири роки побудував бренд косметики, який зміг зайти у найбільші ритейл-мережі України. Причина успіху? Школа продажів дешевих товарів та неймовірна гнучкість бізнесу. Історія компанії Mermade, яка заробляє сотні мільйонів на косметиці у маленьких пляшечках

«Цього разу новиночку створювали разом з вами, русалоньки!» – написав виробник косметики Mermade в описі свого слайм-гелю для душу. Засіб з ароматом кавуна створили в колаборації з підписниками у TikTok та Instagram взимку 2024-го. «Разом обирали колір, аромат, формат тари і дизайн. Продукт в топі навіть сьогодні», – каже засновник компанії Олександр Гончар, 38.

За чотири роки існування компанія щороку зростала на 50-100%, говорить Гончар. У повномасштабне вторгнення Mermade увійшов з 60 млн грн виторгу та базою в 50 ритейлерів, каже він. За 9 місяців 2024-го продав продукції на понад 230 млн грн, розповідає підприємець.

Mermade виготовляє щомісяця 700 000 одиниць косметики, яку продає онлайн та в близько сотні партнерських мереж, зокрема в «Аврорі», «Сільпо», ЦУМ та Eva.