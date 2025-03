Ціль — мільярд гривень. Бренд одягу One by One за рік зріс вдвічі і перетнув позначку 500 млн грн виторгу. В чому секрет?

Український виробник одягу One by One другий рік поспіль подвоює виторг. Стратегія компанії – відходити від базових моделей одягу і віддавати маркетинг на аутсорс. Як це допомогло отримати виторг 500 млн грн в 2024-му?

«Вперше проводимо глибинне дослідження наших клієнтів, до кінця березня запустимо програму лояльності», – розповідає власниця бренду One by One Лідія Сметана. Виробник жіночого одягу для масмаркету в 2024 році відкрив шість офлайн-магазинів в Україні, представництво у Вроцлаві та збільшив виторг удвічі до 505 млн грн, за даними компанії. Восени 2024-го One by One зайняв четверте місце серед найбільших українських масмаркет-брендів. Лідер списку Goldi торік збільшив виторг на 17% до 1 млрд грн, за даними YouControl.

65% виторгу One by One у 2024 році – від 24 офлайн магазинів в українських містах. Лише один флагманський магазин у Києві приносив від 4 млн грн на місяць, розповідала Сметана у випуску YouTube-проєкту Forbes Next. «У зростанні виторгу допомогли як нові відкриття, так і зростання на 20% продажів у наявних точках», – розповідає засновниця.