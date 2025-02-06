Від паперу до латексу. Співвласниця видавництва #книголав Світлана Павелецька відкрила інтим-бутик. Чому її зацікавив цей ринок?

Співвласниця видавництва #книголав та PR-агентства KSN Communications Світлана Павелецька відкрила у Києві інтим-бутік N’joy. Його позиціонування – місце, куди клієнти не будуть соромитись заходити. Чого підприємиця очікує від нового бізнесу?

Новий бізнес Світлана Павелецька з двома партнерками розпочала з онлайн-магазину інтимних іграшок в жовтні 2024 року. Ідея виникла після початку повномасштабного вторгнення, коли майбутнє основного бізнесу було в невизначеності. З 2016 року разом з Олександром Ткаченком і Артемом Ковальовим вона розвиває видавництво #книголав. Виторг за 9 місяців 2024-го склав 47,5 млн грн, у 2023-му — 51,9 млн грн за даними YouControl.

Плани на N’joy після виходу в офлайн – створення мережі магазинів. «Завдання – нормалізація сприйняття сексу», – говорить Павелецька. В #книголав вона залишиться співвласницею і керуючою партнеркою.

Чому книголавка Павелецька пішла в нішу товарів для дорослих?