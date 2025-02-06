От бумаги к латексу. Совладелица издательства #книголав Светлана Павелецкая открыла интим-бутик. Почему ее заинтересовал этот рынок?

Совладелица издательства #книголав и PR-агентства KSN Communications Светлана Павелецкая открыла в Киеве интим-бутик N’joy. Его позиционирование – место, куда клиенты не будут стесняться заходить. Чего предпринимательница ждет от нового бизнеса?

Новый бизнес Светлана Павелецкая с двумя партнершами начала с онлайн-магазина интимных игрушек в октябре 2024 года. Идея возникла после начала полномасштабного вторжения, когда будущее основного бизнеса было в неопределенности. С 2016-го вместе с Александром Ткаченко и Артемом Ковалевым она развивает издательство #книголав. Выручка за девять месяцев 2024-го составила 47,5 млн грн, в 2023-м – 51,9 млн грн, по данным YouControl.

В планах N’joy после выхода из онлайн-сегмента – создание сети магазинов. «Задача – нормализация восприятия секса», – говорит Павелецкая. В #книголав она останется совладелицей и управляющим партнером.

Почему книголавка Павелецкая пошла в нишу товаров для взрослых?