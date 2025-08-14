Модель «кафе суспільного впливу», який віддає прибуток на громадські проєкти, працює в Україні з 2014 року. Від Івано-Франківська вона розповсюдилась на пʼять міст, проте в Києві та Одесі експеримент не вдався. Як тримаються інші заклади, що зʼявились завдяки благодійним внескам кількох сотень людей?

У Києві закрився громадський ресторан Urban Space 500, повідомила одна із співвласниць Анастасія Леухіна на своїй Facebook-сторінці 4 серпня. У 2018-му він запустився за кошти 500 інвесторів, які зробили безповоротні внески по $1000 – більшість прибутку заклад мав спрямовувати на громадські проєкти. Фактично, ресторан не працює від початку 2025 року, команда готує офіційну комунікацію, відповіла на запит Forbes Ukraine Голова наглядової ради ресторану Олена Шуліма.

Цей випадок – не перший. В кінці вересня 2020-го про закриття повідомив заклад схожого формату 4City в Одесі, який пропрацював майже три роки під керівництвом ресторатора Алекса Купера.