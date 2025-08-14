Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:28 хвилин
Модель «кафе общественного влияния», которая отдает прибыль на общественные проекты, работает в Украине с 2014 года. От Ивано-Франковска она распространилась на пять городов, однако в Киеве и Одессе эксперимент не удался. Как держатся другие заведения, которые появились благодаря благотворительным взносам нескольких сот человек?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
В Киеве закрылся общественный ресторан Urban Space 500, сообщила одна из совладелиц Анастасия Леухина на своей Facebook-странице 4 августа. В 2018-м его запустили за средства 500 инвесторов, внесших безвозвратные взносы по $1000 – большинство прибыли заведение должно было направлять на общественные проекты. Фактически ресторан не работает с начала 2025 года, команда готовит официальную коммуникацию, ответила на запрос Forbes Ukraine глава наблюдательного совета ресторана Елена Шулима.
Этот случай – не первый. В конце сентября 2020-го о закрытии сообщило заведение похожего формата 4City в Одессе, которое проработало почти три года под руководством ресторатора Алекса Купера.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.