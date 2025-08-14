Модель «кафе общественного влияния», которая отдает прибыль на общественные проекты, работает в Украине с 2014 года. От Ивано-Франковска она распространилась на пять городов, однако в Киеве и Одессе эксперимент не удался. Как держатся другие заведения, которые появились благодаря благотворительным взносам нескольких сот человек?

В Киеве закрылся общественный ресторан Urban Space 500, сообщила одна из совладелиц Анастасия Леухина на своей Facebook-странице 4 августа. В 2018-м его запустили за средства 500 инвесторов, внесших безвозвратные взносы по $1000 – большинство прибыли заведение должно было направлять на общественные проекты. Фактически ресторан не работает с начала 2025 года, команда готовит официальную коммуникацию, ответила на запрос Forbes Ukraine глава наблюдательного совета ресторана Елена Шулима.

Этот случай – не первый. В конце сентября 2020-го о закрытии сообщило заведение похожего формата 4City в Одессе, которое проработало почти три года под руководством ресторатора Алекса Купера.