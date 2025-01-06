Вклали весь прибуток за рік і продали квартиру. Виробник манікюрних гаджетів SheMax розробив преміум-витяжку за 1000 євро. На що роблять ставку засновники? 

Український виробник SheMax запускає продажі регульованої витяжки DUO PRO для преміальних салонів краси. В проєкт власники інвестують 36 млн грн, ризикуючи втратити все. На що вони розраховують?

Півтора роки розробки і десятки невдалих прототипів – так співзасновниця компанії SheMax Тетяна Шелест описує розробку нової витяжки DUO PRO для салонів краси.

Виробництво манікюрних пилососів разом з чоловіком запустили в 2017-му, через шість років виторг їхнього бізнесу сягнув 100 млн грн, за даними компанії. У 2024 році компанія випускала чотири моделі витяжок, які продавала в понад 40 країн Європи і 10 штатів Америки, розповідали засновники у відеопроєкті Forbes Next.