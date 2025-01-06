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Сергій і Тетяна Шелести, співвласники компанії SheMax /надано пресслужбою
Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

Вклали весь прибуток за рік і продали квартиру. Виробник манікюрних гаджетів SheMax розробив преміум-витяжку за 1000 євро. На що роблять ставку засновники? 

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes
Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

2 хв читання

Сергій і Тетяна Шелести, співвласники компанії SheMax Фото надано пресслужбою

Український виробник SheMax запускає продажі регульованої витяжки DUO PRO для преміальних салонів краси. В проєкт власники інвестують 36 млн грн, ризикуючи втратити все. На що вони розраховують? 

Півтора роки розробки і десятки невдалих прототипів – так співзасновниця компанії SheMax Тетяна Шелест описує розробку нової витяжки DUO PRO для салонів краси. 

Виробництво манікюрних пилососів разом з чоловіком запустили в 2017-му, через шість років виторг їхнього бізнесу сягнув 100 млн грн, за даними компанії. У 2024 році компанія випускала чотири моделі витяжок, які продавала в понад 40 країн Європи і 10 штатів Америки, розповідали засновники у відеопроєкті Forbes Next. 

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