«Втрачаємо до 300 грн на замовленні». Українські бренди одягу відмовляються від продажу з післяплатою. Як це вплинуло на бізнес?

«У 2024 році на післяплату припадало 56% онлайн-замовлень», – говорить співзасновниця бренду одягу Must Have Анна Бец. Восени минулого року компанія відмовилася від такого виду платежу.

У бренду One by One післяплата зникла у 2025-му, розповідає засновниця Лідія Сметана. Роком раніше частка післяплати в онлайн-замовленнях становила до 40%. Виторг One by One за минулий рік – 505 млн грн. «Тестували післяплату кілька разів, востаннє – на початку 2024 року, – говорить засновниця бренду JUL Юлія Логвін. – Після трьох місяців відмовилися». Частка післяплати в онлайн-замовленнях була 35%, додає вона.

Чому бренди одягу відмовляються від післяплати