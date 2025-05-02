Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«Втрачаємо до 300 грн на замовленні». Українські бренди одягу відмовляються від продажу з післяплатою. Як це вплинуло на бізнес?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

3 хв читання

Післяплата, одяг Must Have /надано пресслужбою

Великі бренди одягу відмовляються від післяплати. Фото надано пресслужбою

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:08 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:08

У 2025-му половина брендів одягу з рейтингу найбільших від Forbes не мають опції післяплати або практикують її лише із завдатком. За останні пів року як мінімум чотири з 15 бізнесів відмовилися від такого способу замовлення товару. Із чим це повʼязано?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

«У 2024 році на післяплату припадало 56% онлайн-замовлень», – говорить співзасновниця бренду одягу Must Have Анна Бец. Восени минулого року компанія відмовилася від такого виду платежу.

У бренду One by One післяплата зникла у 2025-му, розповідає засновниця Лідія Сметана. Роком раніше частка післяплати в онлайн-замовленнях становила до 40%. Виторг One by One за минулий рік – 505 млн грн. «Тестували післяплату кілька разів, востаннє – на початку 2024 року, – говорить засновниця бренду JUL Юлія Логвін. – Після трьох місяців відмовилися». Частка післяплати в онлайн-замовленнях була 35%, додає вона.  

Чому бренди одягу відмовляються від післяплати

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні