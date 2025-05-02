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«Теряем до 300 грн на заказе». Украинские бренды одежды отказываются от продажи наложенным платежом. Как это отразилось на бизнесе?

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

3 хв читання

Післяплата, одяг Must Have /предоставлено пресс-службой

Крупные бренды одежды отказываются от наложенного платежа. Фото предоставлено пресс-службой

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В 2025-м у половины брендов одежды из рейтинга крупнейших от Forbes нет опции наложенного платежа или же она практикуется только с задатком. За последние полгода как минимум четыре из 15 бизнесов отказались от такого способа заказа товара. С чем это связано?

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«В 2024 году на наложенный платеж приходилось 56% онлайн-заказов», – говорит соучредительница бренда одежды Must Have Анна Бец. Осенью прошлого года компания отказалась от такого рода платежей.

У бренда One by One наложенный платеж исчез в 2025-м, рассказывает основательница Лидия Сметана. Годом ранее доля наложенных платежей в онлайн-заказах составляла до 40%. Выручка One by One за прошлый год – 505 млн грн. «Тестировали наложенный платеж несколько раз, последний раз – в начале 2024 года, – говорит основательница бренда JUL Юлия Логвин. – После трех месяцев отказались». Доля наложенного платежа в онлайн-заказах была 35%, добавляет она.

Почему бренды одежды отказываются от наложенного платежа

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