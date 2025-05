«Теряем до 300 грн на заказе». Украинские бренды одежды отказываются от продажи наложенным платежом. Как это отразилось на бизнесе?

«В 2024 году на наложенный платеж приходилось 56% онлайн-заказов», – говорит соучредительница бренда одежды Must Have Анна Бец. Осенью прошлого года компания отказалась от такого рода платежей.

У бренда One by One наложенный платеж исчез в 2025-м, рассказывает основательница Лидия Сметана. Годом ранее доля наложенных платежей в онлайн-заказах составляла до 40%. Выручка One by One за прошлый год – 505 млн грн. «Тестировали наложенный платеж несколько раз, последний раз – в начале 2024 года, – говорит основательница бренда JUL Юлия Логвин. – После трех месяцев отказались». Доля наложенного платежа в онлайн-заказах была 35%, добавляет она.

Почему бренды одежды отказываются от наложенного платежа