«Втратив $150 000 через невдалу співпрацю». Lviv Croissants відкликали франшизу в підприємця, який ніби руйнував імідж бренду. Чому так відбулося?

Богдан Лудченко відкрив заклад Lviv Croissants за франшизою і вже через рік отримав від команди мережі лист про припинення співпраці. Чому стався конфлікт і яка специфіка франшизи Lviv Croissants

«Завжди мріяв снідати круасаном у власних «Круасанах». Тепер втратив любов до цього бренду», – розповідає підприємець Богдан Лудченко. У травні 2023 року він підписав договір комерційної концесії з мережею закладів швидкого харчування Lviv Croissants. Точку в Борисполі відкрив у листопаді того самого року.

Через рік Лудченко отримав листа про розірвання договору, згідно з яким має припинити використовувати бренд Lviv Croissants у 2025 році. Підстава – спілкування з гостями нецензурною лексикою, погрози та висміювання їх у соцмережах, відповіли Forbes у пресслужбі компанії.