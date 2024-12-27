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«Втратив $150 000 через невдалу співпрацю». Lviv Croissants відкликали франшизу в підприємця, який ніби руйнував імідж бренду. Чому так відбулося?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

5 хв читання

Lviv Croissants, франшиза, франшиза ресторан /надано пресслужбою

Франчайзинговий заклад Lviv Croissants у Борисполі Фото надано пресслужбою

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Богдан Лудченко відкрив заклад Lviv Croissants за франшизою і вже через рік отримав від команди мережі лист про припинення співпраці. Чому стався конфлікт і яка специфіка франшизи Lviv Croissants

«Завжди мріяв снідати круасаном у власних «Круасанах». Тепер втратив любов до цього бренду», – розповідає підприємець Богдан Лудченко. У травні 2023 року він підписав договір комерційної концесії з мережею закладів швидкого харчування Lviv Croissants. Точку в Борисполі відкрив у листопаді того самого року. 

Через рік Лудченко отримав листа про розірвання договору, згідно з яким має припинити використовувати бренд Lviv Croissants у 2025 році. Підстава – спілкування з гостями нецензурною лексикою, погрози та висміювання їх у соцмережах, відповіли Forbes у пресслужбі компанії.

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