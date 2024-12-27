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«Потерял $150 000 из-за неудачного сотрудничества». Lviv Croissants отозвали франшизу у предпринимателя, который якобы разрушал имидж бренда. Почему так вышло?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

5 хв читання

Lviv Croissants, франшиза, франшиза ресторан /предоставлено пресс-службой

Франчайзинговое заведение Lviv Croissants в Борисполе Фото предоставлено пресс-службой

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Богдан Лудченко открыл заведение Lviv Croissants по франшизе и уже через год получил от команды сети письмо о прекращении сотрудничества. Почему произошел конфликт и какова специфика франшизы Lviv Croissants

«Всегда мечтал завтракать круассаном в собственных «Круассанах». Теперь потерял любовь к этому бренду», – рассказывает предприниматель Богдан Лудченко. В мае 2023 года он подписал договор коммерческой концессии с сетью заведений быстрого питания Lviv Croissants. Точку в Борисполе открыл в ноябре того же года.

Через год Лудченко получил письмо о расторжении договора, согласно которому должен прекратить использование бренда Lviv Croissants в 2025 году. Основание – общение с гостями нецензурной лексикой, угрозы и высмеивание в соцсетях, ответили Forbes в пресс-службе компании.

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